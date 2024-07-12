https://ria.ru/20240712/putin-1959232136.html
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры обеспечения работы ОПК
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры обеспечения работы ОПК - РИА Новости, 12.07.2024
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры обеспечения работы ОПК
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры обеспечения работы предприятий... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:48
2024-07-12T13:48
2024-07-12T13:48
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры обеспечения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Обсудим с вами сегодня дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на совещании с членами СБ в пятницу.
https://ria.ru/20240711/medvedev-1959061463.html
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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Совет Безопасности РФ
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры обеспечения работы ОПК
Путин предложил членам СБ обсудить допмеры обеспечения работы предприятий ОПК