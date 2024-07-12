https://ria.ru/20240712/putin-1959232136.html

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры обеспечения работы ОПК

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры обеспечения работы ОПК - РИА Новости, 12.07.2024

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры обеспечения работы ОПК

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры обеспечения работы предприятий... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:48

2024-07-12T13:48

2024-07-12T13:48

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

совет безопасности рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры обеспечения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Обсудим с вами сегодня дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на совещании с членами СБ в пятницу.

https://ria.ru/20240711/medvedev-1959061463.html

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2024

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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), совет безопасности рф