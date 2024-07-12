https://ria.ru/20240712/putin-1959217677.html

Путин открыт к диалогу, заявил Песков

Путин открыт к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

Путин открыт к диалогу, заявил Песков

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:09

2024-07-12T13:09

2024-07-12T13:09

политика

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России. Отвечая на вопрос журналистов, исключает или не исключает Кремль возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях, Песков сообщил, что Кремль открыт к диалогу и не исключает возобновления Черноморской сделки. "Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога, он открыт для любых попыток достижения договоренностей, на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. Президент открыт к диалогу с тем, чтобы вопрос рассматривать в комплексе. Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе. Это позиция президента Путина, о которой он неоднократно говорил", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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политика, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган