https://ria.ru/20240712/putin-1959217677.html
Путин открыт к диалогу, заявил Песков
Путин открыт к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Путин открыт к диалогу, заявил Песков
Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:09
2024-07-12T13:09
2024-07-12T13:09
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России. Отвечая на вопрос журналистов, исключает или не исключает Кремль возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях, Песков сообщил, что Кремль открыт к диалогу и не исключает возобновления Черноморской сделки. "Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога, он открыт для любых попыток достижения договоренностей, на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. Президент открыт к диалогу с тем, чтобы вопрос рассматривать в комплексе. Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе. Это позиция президента Путина, о которой он неоднократно говорил", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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политика, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин открыт к диалогу, заявил Песков
Песков: Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все в комплексе