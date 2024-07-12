Рейтинг@Mail.ru
Путин открыт к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/putin-1959217677.html
Путин открыт к диалогу, заявил Песков
Путин открыт к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Путин открыт к диалогу, заявил Песков
Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:09
2024-07-12T13:09
политика
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426284_0:279:2941:1933_1920x0_80_0_0_b5c6b95b438c92e575b980423cf2d11d.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России. Отвечая на вопрос журналистов, исключает или не исключает Кремль возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях, Песков сообщил, что Кремль открыт к диалогу и не исключает возобновления Черноморской сделки. "Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога, он открыт для любых попыток достижения договоренностей, на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. Президент открыт к диалогу с тем, чтобы вопрос рассматривать в комплексе. Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе. Это позиция президента Путина, о которой он неоднократно говорил", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426284_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_3af850fdec13c6e9d7f23218a3819651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин открыт к диалогу, заявил Песков

Песков: Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все в комплексе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России. Отвечая на вопрос журналистов, исключает или не исключает Кремль возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях, Песков сообщил, что Кремль открыт к диалогу и не исключает возобновления Черноморской сделки.
«
"Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога, он открыт для любых попыток достижения договоренностей, на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. Президент открыт к диалогу с тем, чтобы вопрос рассматривать в комплексе. Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе. Это позиция президента Путина, о которой он неоднократно говорил", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
ПолитикаРоссияТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала