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Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 12.07.2024
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11:10 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/putin-1959172992.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 12.07.2024
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Более 80% россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса фонда "Общественного мнения" (ФОМ). РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:10
2024-07-12T11:10
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 80% россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса фонда "Общественного мнения" (ФОМ). Согласно опросу, 81% респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% - скорее не доверяют ему. Чуть больше половины, а именно 51% россиян, оценивают работу правительства положительно, 26% говорят, что оно работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина хорошо оценивают 57% респондентов, 12% считают, что он скорее плохо справляется с задачами. Опрошенным предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных, а именно 46%, сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 8% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 июля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240706/zhara-1957825227.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос ФОМ: 81% россиян хорошо оценивают работу Путина, 80% доверяют ему

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 80% россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса фонда "Общественного мнения" (ФОМ).
Согласно опросу, 81% респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% - скорее не доверяют ему.
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Чуть больше половины, а именно 51% россиян, оценивают работу правительства положительно, 26% говорят, что оно работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина хорошо оценивают 57% респондентов, 12% считают, что он скорее плохо справляется с задачами.
Опрошенным предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных, а именно 46%, сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 8% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".
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Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 июля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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