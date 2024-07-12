https://ria.ru/20240712/putin-1959172992.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 12.07.2024

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Более 80% россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса фонда "Общественного мнения" (ФОМ). РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:10

2024-07-12T11:10

2024-07-12T11:10

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 80% россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса фонда "Общественного мнения" (ФОМ). Согласно опросу, 81% респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% - скорее не доверяют ему. Чуть больше половины, а именно 51% россиян, оценивают работу правительства положительно, 26% говорят, что оно работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина хорошо оценивают 57% респондентов, 12% считают, что он скорее плохо справляется с задачами. Опрошенным предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных, а именно 46%, сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 8% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 июля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240706/zhara-1957825227.html

https://ria.ru/20240707/rossiyanki-1957966522.html

https://ria.ru/20240711/taksi-1959076677.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия