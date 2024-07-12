Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос ФОМ: 81% россиян хорошо оценивают работу Путина, 80% доверяют ему
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 80% россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса фонда "Общественного мнения" (ФОМ).
Согласно опросу, 81% респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% - скорее не доверяют ему.
Чуть больше половины, а именно 51% россиян, оценивают работу правительства положительно, 26% говорят, что оно работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина хорошо оценивают 57% респондентов, 12% считают, что он скорее плохо справляется с задачами.
Опрошенным предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных, а именно 46%, сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 8% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 июля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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