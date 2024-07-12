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В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод - РИА Новости, 12.07.2024
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10:52 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/primore-1959165372.html
В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод
В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод - РИА Новости, 12.07.2024
В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод
Сброс в водоемы и на почву сточных вод, степень загрязнения которых в десятки раз превышает нормативы, выявлен в ряде населенных пунктов Пожарского округа... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:52
2024-07-12T10:52
происшествия
лучегорск
экология
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Сброс в водоемы и на почву сточных вод, степень загрязнения которых в десятки раз превышает нормативы, выявлен в ряде населенных пунктов Пожарского округа Приморья, сообщает Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура. "Установлено, что в Приморское водохранилище сбрасываются загрязненные сточные воды из централизованной системы водоотведения поселка Лучегорск, из системы водоотведения села Светлогорье - в Первую речку, а в селах Новостройка, Губерово, Нагорное и Пожарское - на почву. Нормативы допустимого воздействия по содержанию взвесей, аммония, фосфатов, других загрязняющих веществ в сточных водах превышены в десятки раз", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с целью устранения нарушений природоохранная прокуратура обратилась в Пожарский районный суд с иском, который был удовлетворен. "На администрацию Пожарского муниципального округа, ООО "ИСК-ДВ", ООО "УК ПВЭСиК" и МУП "Лидер" в солидарном порядке возложена обязанность устранить нарушения и обеспечить нормативную очистку сточных вод", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240702/delo-1956792560.html
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происшествия, лучегорск, экология
Происшествия, Лучегорск, Экология
В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод

В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод в водоемы и на почву

© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской областиСлив нечистот
Слив нечистот - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской области
Слив нечистот. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Сброс в водоемы и на почву сточных вод, степень загрязнения которых в десятки раз превышает нормативы, выявлен в ряде населенных пунктов Пожарского округа Приморья, сообщает Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура.
"Установлено, что в Приморское водохранилище сбрасываются загрязненные сточные воды из централизованной системы водоотведения поселка Лучегорск, из системы водоотведения села Светлогорье - в Первую речку, а в селах Новостройка, Губерово, Нагорное и Пожарское - на почву. Нормативы допустимого воздействия по содержанию взвесей, аммония, фосфатов, других загрязняющих веществ в сточных водах превышены в десятки раз", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что с целью устранения нарушений природоохранная прокуратура обратилась в Пожарский районный суд с иском, который был удовлетворен.
"На администрацию Пожарского муниципального округа, ООО "ИСК-ДВ", ООО "УК ПВЭСиК" и МУП "Лидер" в солидарном порядке возложена обязанность устранить нарушения и обеспечить нормативную очистку сточных вод", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
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