https://ria.ru/20240712/primore-1959165372.html

В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод

В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод - РИА Новости, 12.07.2024

В Приморье выявили сброс загрязненных сточных вод

Сброс в водоемы и на почву сточных вод, степень загрязнения которых в десятки раз превышает нормативы, выявлен в ряде населенных пунктов Пожарского округа... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:52

2024-07-12T10:52

2024-07-12T10:52

происшествия

лучегорск

экология

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Сброс в водоемы и на почву сточных вод, степень загрязнения которых в десятки раз превышает нормативы, выявлен в ряде населенных пунктов Пожарского округа Приморья, сообщает Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура. "Установлено, что в Приморское водохранилище сбрасываются загрязненные сточные воды из централизованной системы водоотведения поселка Лучегорск, из системы водоотведения села Светлогорье - в Первую речку, а в селах Новостройка, Губерово, Нагорное и Пожарское - на почву. Нормативы допустимого воздействия по содержанию взвесей, аммония, фосфатов, других загрязняющих веществ в сточных водах превышены в десятки раз", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с целью устранения нарушений природоохранная прокуратура обратилась в Пожарский районный суд с иском, который был удовлетворен. "На администрацию Пожарского муниципального округа, ООО "ИСК-ДВ", ООО "УК ПВЭСиК" и МУП "Лидер" в солидарном порядке возложена обязанность устранить нарушения и обеспечить нормативную очистку сточных вод", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240702/delo-1956792560.html

https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html

лучегорск

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происшествия, лучегорск, экология