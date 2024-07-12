https://ria.ru/20240712/peterburg-1959251260.html
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате - РИА Новости, 12.07.2024
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате
Житель Петербурга осужден на 4 года колонии общего режима за то, что побил стекла военкомата и разрисовал стены, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:51
2024-07-12T14:51
2024-07-12T14:51
происшествия
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выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Житель Петербурга осужден на 4 года колонии общего режима за то, что побил стекла военкомата и разрисовал стены, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Миронова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 2 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 №63-ФЗ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима", - сообщила пресс-служба судов.Миронов 26 февраля 2023 года разбил 2 окна гаечным ключом в здании военного комиссариата Выборгского района Санкт-Петербурга, "чем создал шум и причинил имущественный вред на сумму 25 тысяч рублей", а также нанес на фасад здания военного комиссариата надписи. Отмечается, что Миронов вину признал частично, а причиненный ущерб возместил.
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Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Владимир Миронов
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате
Житель Петербурга получил четыре года колонии за погром в военкомате