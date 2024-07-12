Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/peterburg-1959251260.html
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате - РИА Новости, 12.07.2024
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате
Житель Петербурга осужден на 4 года колонии общего режима за то, что побил стекла военкомата и разрисовал стены, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:51
2024-07-12T14:51
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
владимир миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Житель Петербурга осужден на 4 года колонии общего режима за то, что побил стекла военкомата и разрисовал стены, сообщила объединенная пресс-служба судов города. &quot;Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Миронова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 2 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 №63-ФЗ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима&quot;, - сообщила пресс-служба судов.Миронов 26 февраля 2023 года разбил 2 окна гаечным ключом в здании военного комиссариата Выборгского района Санкт-Петербурга, "чем создал шум и причинил имущественный вред на сумму 25 тысяч рублей", а также нанес на фасад здания военного комиссариата надписи. Отмечается, что Миронов вину признал частично, а причиненный ущерб возместил.
https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html
санкт-петербург
россия
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, владимир миронов
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Владимир Миронов
В Петербурге осудили мужчину за погром в военкомате

Житель Петербурга получил четыре года колонии за погром в военкомате

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Житель Петербурга осужден на 4 года колонии общего режима за то, что побил стекла военкомата и разрисовал стены, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Миронова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 2 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 №63-ФЗ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима", - сообщила пресс-служба судов.

Миронов 26 февраля 2023 года разбил 2 окна гаечным ключом в здании военного комиссариата Выборгского района Санкт-Петербурга, "чем создал шум и причинил имущественный вред на сумму 25 тысяч рублей", а также нанес на фасад здания военного комиссариата надписи.
Отмечается, что Миронов вину признал частично, а причиненный ущерб возместил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки
24 июня, 17:03
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВыборгский районВладимир Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала