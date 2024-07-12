https://ria.ru/20240712/peterburg-1959114626.html

Беглов представил Путину проект "Серебряный возраст"

Беглов представил Путину проект "Серебряный возраст" - РИА Новости, 12.07.2024

Беглов представил Путину проект "Серебряный возраст"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину новый проект "Серебряный возраст", призванный создать новый... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:27

2024-07-12T01:27

2024-07-12T01:27

общество

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россия

александр беглов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину новый проект "Серебряный возраст", призванный создать новый петербургский стандарт организации жизни старшего поколения. Глава государства, завершая рабочую поездку в четверг, провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга. "Вы определили новый национальный проект – "Продолжительная и активная жизнь", "Активное долголетие". Мы в рамках этого нацпроекта создали свою программу, она называется "Серебряный возраст". В ней четыре направления: это "Здоровье", "Спорт", "Образование" и "Досуг". Вы поставили задачу – тщательнее заботиться о старшем поколении", - сказал Беглов. Он отметил, что город меняет подходы к тому, как обеспечить комфортную и поддерживающую среду для старшего поколения, внедряет новые петербургские социальные стандарты в отношении поддерживающей среды для граждан "серебряного" возраста. В частности, город обеспечивает медицинское и социальное сопровождение вхождения в старший возраст, развивает существующую и создает новую инфраструктуру по поддержанию здоровья пожилых людей. Беглов сообщил, что в рамках проекта планируется создать 18 современных районных "серебряных центров" и четыре крупных общегородских. Для этого будут обновлены существующие учреждения и построены новые. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, "серебряные" центры должны стать "вторым домом", точкой притяжения для пожилых горожан. В них будут возможности для творчества, занятия любимым делом, физкультурой и спортом. Наполнение центров определят сами петербуржцы. Запланировано дополнительное оснащение гериатрических учреждений. В каждом районе регулярными станут выездные "Дни здоровья", на которых медицинские специалисты будут проводить первичные обследования. Вторая важнейшая составляющая проекта называется "Спорт. Самое время", задача которой - добиться повышения физической активности жителей "серебряного" возраста, вовлечь их в занятия спортом. Еще одно ключевое направление носит название "Непрерывное образование". На базе петербургских колледжей формируется новая система профессиональной переподготовки пожилых людей.

https://ria.ru/20240711/putin-1959105502.html

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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин