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Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС - РИА Новости, 12.07.2024
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13:13 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/peskov-1959219200.html
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС - РИА Новости, 12.07.2024
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС
Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:13
2024-07-12T13:13
турция
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дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много стран проявляют интерес к ШОС, и эта тема постоянно на повестке дня. Точных сроков пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Турции в ШОС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что целью Анкары является членство страны в ШОС.
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турция, россия, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, шос, в мире
Турция, Россия, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, В мире
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС

Песков: точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Много стран проявляют интерес к ШОС, и эта тема постоянно на повестке дня. Точных сроков пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Турции в ШОС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что целью Анкары является членство страны в ШОС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Вчера, 15:23
 
ТурцияРоссияДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганШОСВ мире
 
 
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