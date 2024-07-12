https://ria.ru/20240712/peskov-1959219200.html
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС - РИА Новости, 12.07.2024
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС
Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:13
2024-07-12T13:13
2024-07-12T13:13
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много стран проявляют интерес к ШОС, и эта тема постоянно на повестке дня. Точных сроков пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Турции в ШОС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что целью Анкары является членство страны в ШОС.
https://ria.ru/20240711/turtsija-1959002731.html
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турция, россия, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, шос, в мире
Турция, Россия, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, В мире
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС
Песков: точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет