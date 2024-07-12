Пашинян решил ступить на скользкий путь Саакашвили, считает эксперт
Кузнецов: Пашинян ступил на путь Саакашвили, разворачивая Армению от России
Никол Пашинян. Архивное фото
БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил ступить на скользкий путь заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, эта дорога чревата многими потерями и потрясениями для армянского государства, заявил РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, российский военный эксперт Олег Кузнецов.
Представители Армении последнее время отказываются от участия в заседаниях ОДКБ и СНГ на высшем и высоком уровнях. Так, во вторник помощник председателя высшего законодательного органа Армении Мовсес Арутюнян сообщил, что спикер парламента Ален Симонян не будет участвовать в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ 12 июля в Санкт-Петербурге – страна будет представлена на уровне вице-спикера парламента.
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"Армения на протяжении двух лет последовательно и планомерно понижает уровень своего участия во всех международных политических и военно-политических организациях под эгидой России. Речь идет об ОДКБ и СНГ. Мотивация Ереваном такого курса внешней политики хорошо известна. Армянские политики, находящиеся сегодня при власти и бюджете, готовы открыть дверь на Кавказ заокеанским военным, которую только что перед их носом закрыла Грузия, приняв закон об иноагентах. Никол Пашинян, воспользовавшись моментом, решил вступить на скользкий путь Михаила Саакашвили. И если он пройдет его до конца, Армению будут ждать многие потери и потрясения, масштаб которых в перспективе определить сейчас очень сложно", - сказал эксперт.
По его словам, очевидные демарши Еревана по отношению к Москве не оторваны от общего контекста армянской внешней политики. Ее квинтэссенцией стало недавнее заявление Пашиняна о стремлении вывести отношения Армении и США на уровень стратегического партнерства. "В подтверждение была высказана также готовность провести совместные армяно-американские военные учения, участие в которых примут подразделения 10-й горнопехотной дивизии армии США, рота управления одного из батальонов которой уже побывала в Армении в прошлом году, протоптав путь всему соединению в эту страну", - указал собеседник агентства.
Ранее на фоне принятия в Грузии закона об иноагентах, подвергшегося критике со стороны ЕС и США, посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Брюссель решил приостановить процесс евроинтеграции Тбилиси и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить стране для укрепления обороноспособности. США 5 июля отложили на неопределенный срок запланированные в Грузии военные учения "Достойный партнер".