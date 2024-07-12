https://ria.ru/20240712/orban-1959225053.html

Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента

Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента - РИА Новости, 12.07.2024

Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна председательствует в Совете ЕС, не пригласили традиционно выступить на открывающейся на следующей неделе... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:31

2024-07-12T13:31

2024-07-12T13:31

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БРЮССЕЛЬ. 12 июл - РИА Новости. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна председательствует в Совете ЕС, не пригласили традиционно выступить на открывающейся на следующей неделе первой пленарной сессии Европарламента нового созыва, сообщила евродепутат от фракции Renew Клара де Мело. "Как вы обратили внимание, Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию", - сказала евродепутат на предваряющей пленарную сессию пресс-конференции в Брюсселе. Как правило, лидер страны, заступающей на полугодовое председательство в Совете ЕС, выступает перед депутатами парламента, в частности, для того, чтобы представить программу председательства. Ранее ЕК заявила, что традиционная поездка еврокомиссаров в столицу страны-председателя также под вопросом после поездки Орбана в Москву. Премьер-министр Венгрии, занимающей особую позицию по украинскому конфликту, столкнулся с резкой критикой сторонников продолжения поставок оружия и другой помощи Киеву после серии миротворческих поездок. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер тогда заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем и с бывшем президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву.

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

https://ria.ru/20240712/orban-1959214869.html

https://ria.ru/20240712/orban-1959139746.html

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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, европарламент, украина