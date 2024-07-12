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Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента - РИА Новости, 12.07.2024
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13:31 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/orban-1959225053.html
Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента
Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента - РИА Новости, 12.07.2024
Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна председательствует в Совете ЕС, не пригласили традиционно выступить на открывающейся на следующей неделе... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:31
2024-07-12T13:31
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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украина
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БРЮССЕЛЬ. 12 июл - РИА Новости. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна председательствует в Совете ЕС, не пригласили традиционно выступить на открывающейся на следующей неделе первой пленарной сессии Европарламента нового созыва, сообщила евродепутат от фракции Renew Клара де Мело. "Как вы обратили внимание, Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию", - сказала евродепутат на предваряющей пленарную сессию пресс-конференции в Брюсселе. Как правило, лидер страны, заступающей на полугодовое председательство в Совете ЕС, выступает перед депутатами парламента, в частности, для того, чтобы представить программу председательства. Ранее ЕК заявила, что традиционная поездка еврокомиссаров в столицу страны-председателя также под вопросом после поездки Орбана в Москву. Премьер-министр Венгрии, занимающей особую позицию по украинскому конфликту, столкнулся с резкой критикой сторонников продолжения поставок оружия и другой помощи Киеву после серии миротворческих поездок. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер тогда заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем и с бывшем президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву.
https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html
https://ria.ru/20240712/orban-1959214869.html
https://ria.ru/20240712/orban-1959139746.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, европарламент, украина
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Европарламент, Украина
Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента

Премьера Венгрии Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ. 12 июл - РИА Новости. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна председательствует в Совете ЕС, не пригласили традиционно выступить на открывающейся на следующей неделе первой пленарной сессии Европарламента нового созыва, сообщила евродепутат от фракции Renew Клара де Мело.
"Как вы обратили внимание, Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию", - сказала евродепутат на предваряющей пленарную сессию пресс-конференции в Брюсселе.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
Вчера, 10:14
Как правило, лидер страны, заступающей на полугодовое председательство в Совете ЕС, выступает перед депутатами парламента, в частности, для того, чтобы представить программу председательства. Ранее ЕК заявила, что традиционная поездка еврокомиссаров в столицу страны-председателя также под вопросом после поездки Орбана в Москву.
Премьер-министр Венгрии, занимающей особую позицию по украинскому конфликту, столкнулся с резкой критикой сторонников продолжения поставок оружия и другой помощи Киеву после серии миротворческих поездок.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер тогда заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем и с бывшем президентом США Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков
13:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву.
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом
08:56
 
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