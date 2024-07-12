https://ria.ru/20240712/nato-1959224191.html
Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ
Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ
Чиновники НАТО считают, что поддержка Украины, о которой договорились страны альянса на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву предпринять новую попытку... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:28
2024-07-12T13:28
2024-07-12T13:28
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сергей лавров
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Чиновники НАТО считают, что поддержка Украины, о которой договорились страны альянса на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву предпринять новую попытку наступления как минимум до конца текущего года, следует из материала газеты New York Times. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи в верхах в США, что страны альянса договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне следующего года. "Поддержка поставит Украину на путь к тому, чтобы она была в силах оттеснить Россию в следующем году, пока Украина ждет прибытия большего количества западного оружия и перемещает к линии фронта больше своих военнослужащих", - утверждается в публикации со ссылкой на высокопоставленного натовского чиновника. При этом газета, также ссылаясь на чиновников НАТО, подчеркивает, что вплоть до следующего года Киев не будет готов начать "существенное контрнаступление" или "отвоевать" у России значительные территории. Издание утверждает, что оружие, которое США и европейские страны в скором времени передадут Киеву, будет добираться до линии боевого соприкосновения "недели, если не месяцы", а некоторое вооружение из обещанного Киеву "еще не закуплено или не создано". Ранее экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер озвучивали мнение, что Россия побеждает в конфликте на Украине и с Москвой пора договариваться о перемирии, а бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявлял, что конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева, а не соглашением между его участниками: учитывая ситуацию на фронте, украинские войска или сдадутся, или потерпят поражение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ
NYT: поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление до конца года
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Чиновники НАТО считают, что поддержка Украины, о которой договорились страны альянса на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву предпринять новую попытку наступления как минимум до конца текущего года, следует из материала газеты New York Times
.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи в верхах в США, что страны альянса договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне следующего года.
«
"Поддержка поставит Украину на путь к тому, чтобы она была в силах оттеснить Россию в следующем году, пока Украина ждет прибытия большего количества западного оружия и перемещает к линии фронта больше своих военнослужащих", - утверждается в публикации со ссылкой на высокопоставленного натовского чиновника.
При этом газета, также ссылаясь на чиновников НАТО, подчеркивает, что вплоть до следующего года Киев не будет готов начать "существенное контрнаступление" или "отвоевать" у России значительные территории. Издание утверждает, что оружие, которое США и европейские страны в скором времени передадут Киеву, будет добираться до линии боевого соприкосновения "недели, если не месяцы", а некоторое вооружение из обещанного Киеву "еще не закуплено или не создано".
Ранее экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер озвучивали мнение, что Россия побеждает в конфликте на Украине и с Москвой пора договариваться о перемирии, а бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявлял, что конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева, а не соглашением между его участниками: учитывая ситуацию на фронте, украинские войска или сдадутся, или потерпят поражение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.