https://ria.ru/20240712/nato-1959224191.html

Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ

Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ

Чиновники НАТО считают, что поддержка Украины, о которой договорились страны альянса на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву предпринять новую попытку... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:28

2024-07-12T13:28

2024-07-12T13:28

украина

россия

киев

йенс столтенберг

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Чиновники НАТО считают, что поддержка Украины, о которой договорились страны альянса на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву предпринять новую попытку наступления как минимум до конца текущего года, следует из материала газеты New York Times. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи в верхах в США, что страны альянса договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне следующего года. "Поддержка поставит Украину на путь к тому, чтобы она была в силах оттеснить Россию в следующем году, пока Украина ждет прибытия большего количества западного оружия и перемещает к линии фронта больше своих военнослужащих", - утверждается в публикации со ссылкой на высокопоставленного натовского чиновника. При этом газета, также ссылаясь на чиновников НАТО, подчеркивает, что вплоть до следующего года Киев не будет готов начать "существенное контрнаступление" или "отвоевать" у России значительные территории. Издание утверждает, что оружие, которое США и европейские страны в скором времени передадут Киеву, будет добираться до линии боевого соприкосновения "недели, если не месяцы", а некоторое вооружение из обещанного Киеву "еще не закуплено или не создано". Ранее экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер озвучивали мнение, что Россия побеждает в конфликте на Украине и с Москвой пора договариваться о перемирии, а бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявлял, что конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева, а не соглашением между его участниками: учитывая ситуацию на фронте, украинские войска или сдадутся, или потерпят поражение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240527/nato-1948571071.html

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украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, нато