НАТО не хочет активизировать усилия по принятию Украины в альянс, пишут СМИ
Politico: НАТО не хочет принимать Украину в качестве полноправного члена
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не продемонстрировали особого желания в ближайшее время активизировать усилия по принятию Украины в альянс в качестве полноправного члена, сообщает издание Politico.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
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"Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", - пишет издание.
Глава дипведомства Чехии Ян Липавский призвал Киев реалистично оценивать ситуацию.
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"Я понимаю амбиции Украины и желание Украины стать полноценным членом НАТО, но они также должны реалистично оценивать нынешнюю ситуацию... Я считаю, что формулировка о том, что (Украина вступит в НАТО) когда придет время, является хорошей, и хотя я хотел бы видеть Украину в НАТО завтра, давайте будем реалистами", - рассказал он изданию.
По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, все понимают, что вступление Украины в альянса "в любом случае не произойдет за одну ночь".
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.