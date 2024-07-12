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НАТО не хочет активизировать усилия по принятию Украины в альянс, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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09:51 12.07.2024 (обновлено: 09:52 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/nato-1959150664.html
НАТО не хочет активизировать усилия по принятию Украины в альянс, пишут СМИ
НАТО не хочет активизировать усилия по принятию Украины в альянс, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
НАТО не хочет активизировать усилия по принятию Украины в альянс, пишут СМИ
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не продемонстрировали особого желания в ближайшее время активизировать усилия по принятию Украины в альянс в качестве... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:51
2024-07-12T09:52
украина
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не продемонстрировали особого желания в ближайшее время активизировать усилия по принятию Украины в альянс в качестве полноправного члена, сообщает издание Politico. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ. "Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", - пишет издание. Глава дипведомства Чехии Ян Липавский призвал Киев реалистично оценивать ситуацию. "Я понимаю амбиции Украины и желание Украины стать полноценным членом НАТО, но они также должны реалистично оценивать нынешнюю ситуацию... Я считаю, что формулировка о том, что (Украина вступит в НАТО) когда придет время, является хорошей, и хотя я хотел бы видеть Украину в НАТО завтра, давайте будем реалистами", - рассказал он изданию. По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, все понимают, что вступление Украины в альянса "в любом случае не произойдет за одну ночь". Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
https://ria.ru/20240712/nato-1959053136.html
https://ria.ru/20240712/nato-1959126314.html
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украина, нато
Украина, НАТО
НАТО не хочет активизировать усилия по принятию Украины в альянс, пишут СМИ

Politico: НАТО не хочет принимать Украину в качестве полноправного члена

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не продемонстрировали особого желания в ближайшее время активизировать усилия по принятию Украины в альянс в качестве полноправного члена, сообщает издание Politico.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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"Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", - пишет издание.
Глава дипведомства Чехии Ян Липавский призвал Киев реалистично оценивать ситуацию.
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"Я понимаю амбиции Украины и желание Украины стать полноценным членом НАТО, но они также должны реалистично оценивать нынешнюю ситуацию... Я считаю, что формулировка о том, что (Украина вступит в НАТО) когда придет время, является хорошей, и хотя я хотел бы видеть Украину в НАТО завтра, давайте будем реалистами", - рассказал он изданию.
По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, все понимают, что вступление Украины в альянса "в любом случае не произойдет за одну ночь".
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
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