https://ria.ru/20240712/nato-1959126314.html
"Высасывают соки": Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО
"Высасывают соки": Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
"Высасывают соки": Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО
НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом интересов демократии или борьбы с терроризмом, заявил посол России в США... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:45
2024-07-12T04:45
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом интересов демократии или борьбы с терроризмом, заявил посол России в США Анатолий Антонов, подводя итоги завершившегося в американской столице саммита альянса."Государства "золотого миллиарда" хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом", — сказал Антонов журналистам.Как отметил российский дипломат, вашингтонский саммит показал, что страны НАТО "бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны"."США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии", — указал посол.По словам Антонова, некоторые высказываемые на саммите трезвые мысли в пользу политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта "забивались" русофобской риторикой."Слушать и слышать кого-либо, кроме себя, "ястребы" не желают, да, видимо, и не способны", — резюмировал глава российской дипмиссии.По итогам Совета НАТО-Украина страны Запада подтвердили, что направят Украине приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.Североатлантический альянс также договорился о выделении Украине 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне 2025 года.Кроме того, военный блок займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины.Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятая на саммите НАТО декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине. По его словам, расширение Североатлантического альянса на территорию Украины представляет угрозу для безопасности России.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, нато, сша, анатолий антонов, россия
В мире, НАТО, США, Анатолий Антонов, Россия
"Высасывают соки": Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО
Антонов: НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом интересов демократии или борьбы с терроризмом, заявил посол России в США Анатолий Антонов, подводя итоги завершившегося в американской столице саммита альянса.
"Государства "золотого миллиарда" хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом", — сказал Антонов журналистам.
Как отметил российский дипломат, вашингтонский саммит показал, что страны НАТО "бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны".
"США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии", — указал посол.
По словам Антонова, некоторые высказываемые на саммите трезвые мысли в пользу политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта "забивались" русофобской риторикой.
"Слушать и слышать кого-либо, кроме себя, "ястребы" не желают, да, видимо, и не способны", — резюмировал глава российской дипмиссии.
По итогам Совета НАТО-Украина страны Запада подтвердили, что направят Украине
приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев
выполнит необходимые условия.
Североатлантический альянс также договорился о выделении Украине 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах
в июне 2025 года.
Кроме того, военный блок займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины.
Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне
. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России
в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах
и в Черном море
.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, принятая на саммите НАТО декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе
и США
не являются сторонниками мира и диалога по Украине. По его словам, расширение Североатлантического альянса на территорию Украины представляет угрозу для безопасности России.