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Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.07.2024
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02:17 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/nato-1959118119.html
Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган
Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.07.2024
Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает, что саммит НАТО в 2026 году пройдёт в Стамбуле - окончательное решение именно о городе его... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:17
2024-07-12T02:17
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает, что саммит НАТО в 2026 году пройдёт в Стамбуле - окончательное решение именно о городе его проведения еще не принято. Турция примет ежегодный саммит альянса в 2026 году, указывалось в декларации по итогам юбилейного саммита в Вашингтоне. "Решение о том, в каком городе он будет проходить, еще не принято. Скорее всего, этот саммит подойдёт Стамбулу. Я надеюсь, что мы проведём такой саммит в Стамбуле и поприветствуем весь мир", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вёл гостелеканал TRT Haber.
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган

Эрдоган надеется, что саммит НАТО в 2026 году пройдет в Стамбуле

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает, что саммит НАТО в 2026 году пройдёт в Стамбуле - окончательное решение именно о городе его проведения еще не принято.
Турция примет ежегодный саммит альянса в 2026 году, указывалось в декларации по итогам юбилейного саммита в Вашингтоне.
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"Решение о том, в каком городе он будет проходить, еще не принято. Скорее всего, этот саммит подойдёт Стамбулу. Я надеюсь, что мы проведём такой саммит в Стамбуле и поприветствуем весь мир", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вёл гостелеканал TRT Haber.
 
В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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