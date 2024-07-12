https://ria.ru/20240712/nato-1959118119.html

Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган

Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.07.2024

Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает, что саммит НАТО в 2026 году пройдёт в Стамбуле - окончательное решение именно о городе его... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:17

2024-07-12T02:17

2024-07-12T02:17

в мире

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает, что саммит НАТО в 2026 году пройдёт в Стамбуле - окончательное решение именно о городе его проведения еще не принято. Турция примет ежегодный саммит альянса в 2026 году, указывалось в декларации по итогам юбилейного саммита в Вашингтоне. "Решение о том, в каком городе он будет проходить, еще не принято. Скорее всего, этот саммит подойдёт Стамбулу. Я надеюсь, что мы проведём такой саммит в Стамбуле и поприветствуем весь мир", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вёл гостелеканал TRT Haber.

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стамбул

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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, нато