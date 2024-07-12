https://ria.ru/20240712/nato-1959053136.html

Зеленскому не понравилось. О чем договорились лидеры НАТО в Вашингтоне

Зеленскому не понравилось. О чем договорились лидеры НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 12.07.2024

Зеленскому не понравилось. О чем договорились лидеры НАТО в Вашингтоне

В США завершился саммит НАТО, одной из главных тем которого стала Украина. Зеленский снова жаловался на недостаточную поддержку, но в ответ услышал только... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:00

2024-07-12T11:36

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. В США завершился саммит НАТО, одной из главных тем которого стала Украина. Зеленский снова жаловался на недостаточную поддержку, но в ответ услышал только обещания. Приглашения в альянс, как и ожидалось, не последовало. Что обсуждали лидеры главного военного блока Запада — в материале РИА Новости.Цена вопросаЗеленский прибыл в Вашингтон в первый день саммита и сразу выразил недовольство. Ему не понравилось, что юбилейная встреча альянса оказалась в медийной тени предстоящих президентских выборов. "Люди почти не замечают исторического расширения НАТО", — возмутился он.Тут же посыпались требования. ЗРК Patriot теперь мало. Срочно нужны заветные F-16, причем ровно 128 штук. Пока дают гораздо меньше. Неназванное количество самолетов Дания и Нидерланды уже вроде бы отправили. Они появятся в небе Украины этим летом, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен.Норвегия также выделит Украине шесть F-16 до конца года. Плюс 300 миллионов евро на боекомплекты к ним. Что касается ПВО, Зеленского успокоили: помимо Patriot, пришлют итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS и Gepard.Но это еще под вопросом. Президент Румынии Клаус Йоханнис на полях саммита сообщил, что ВСУ получили вдвое меньше обещанного. Прежде всего это касается боеприпасов. Ему ответили, что впредь такого не случится.Для Йенса Столтенберга это последний саммит в качестве госсекретаря. С весны он продвигал идею создания фонда помощи Украине, чтобы в течение пяти лет зачислять туда по 100 миллиардов евро в год. Остановились на 40 миллиардах и пока только на 2025-й."Самая большая цена и самый большой риск — если победит Россия. Мы не можем этого допустить", — повторил он привычное заклинание.Опасная чертаЗеленский снова поднял вопрос об ударах натовским оружием вглубь России. Новый премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил разрешение для ракет Storm Shadow. "Сменилось правительство, но не наш подход", — сказал он.Однако замглавы британского МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис призвал к осторожности. Кроме того, в Минобороны предупредили, что арсеналы уже истощены.Накануне Зеленский подписал с польским премьером Дональдом Туском оборонное соглашение, в котором есть пункт об использовании натовской ПВО в небе над Украиной. Но на полях саммита его разочаровали и в этом. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пояснил, что Варшава не может принимать такие решения без санкции Брюсселя. Все понимают, что это очень опасная эскалация.Венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что усиливающаяся роль НАТО в украинском конфликте — это безответственность. Последствия непредсказуемы.Быть или не бытьВопрос присоединения Украины к альянсу сейчас неактуален. Путь в НАТО для Киева назвали "необратимым", однако все это — после завершения боевых действий. Источники западных СМИ сообщают, что Зеленский все же рассчитывал на официальное приглашение.Вместо этого для "укрепления связей" в Киев направят старшего гражданского представителя НАТО. Также появится новая структура — NSATU, которая займется координацией оснащения, обучения и развития ВСУ для полной оперативной совместимости с альянсом. В миссию войдут 700 западных военных под командованием натовского генерала, разместят их в немецком Висбадене.В итоговой декларации, кроме России, досталось КНР. Якобы Пекин теперь "играет определяющую роль", поддерживая Москву. "Сегодняшнее послание — самое сильное из когда-либо направлявшихся Китаю", — полагает Столтенберг.Альянс собирается усиливаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайское посольство в Вашингтоне потребовало от НАТО прекратить использовать региональные кризисы для дискредитации Пекина и выступило против "разжигания новой холодной войны"."Мы советуем НАТО внимательно прислушаться к справедливым суждениям международного сообщества, глубоко задуматься о своих действиях и предпринять реальные шаги для смягчения ситуации и решения проблемы, вместо того чтобы перекладывать вину на других", — отметили в миссии КНР при ЕС. И добавили: мы видим, кто на самом деле подливает масла в огонь.Западные СМИ напоминают: до 2019-го в НАТО официально Китай не осуждали. И еще год назад европейские лидеры не решались бросить вызов Пекину. Теперь все изменилось.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1955847711.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, политика