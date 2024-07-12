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В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ - РИА Новости, 12.07.2024
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ
Странам БРИКС необходимо создавать свой аналог Международного валютного фонда (МВФ), заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:37
2024-07-12T12:37
2024-07-12T12:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо создавать свой аналог Международного валютного фонда (МВФ), заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. "Мы должны сделать так, чтобы фактически не реформировать международный фонд, валютный фонд и институты, которые являются базой его, потому что это невозможно сделать. А нам нужно создавать собственный аналог Международного валютного фонда, называйте как угодно, Международный валютный фонд-2 или иначе, но главное, по сути, это свой собственный институт, набор институтов, новые финансовой системы", - сказал он в ходе выступления на Парламентском форуме БРИКС. Парламентарий отметил, что в таком случае будет обеспечен настоящий суверенитет БРИКС и тех стран, которые планируют рассмотреть сотрудничество с организацией.
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санкт-петербург, александр бабаков, брикс, мвф, госдума рф, в мире
Санкт-Петербург, Александр Бабаков, БРИКС, МВФ, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ
Вице-спикер Госдумы Бабаков: странам БРИКС нужно создавать свой аналог МВФ