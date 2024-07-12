Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/mvf-1959207764.html
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ - РИА Новости, 12.07.2024
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ
Странам БРИКС необходимо создавать свой аналог Международного валютного фонда (МВФ), заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:37
2024-07-12T12:37
санкт-петербург
александр бабаков
брикс
мвф
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881269231_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_50ee622d8c64eec5293697b2ce5304c0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо создавать свой аналог Международного валютного фонда (МВФ), заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. "Мы должны сделать так, чтобы фактически не реформировать международный фонд, валютный фонд и институты, которые являются базой его, потому что это невозможно сделать. А нам нужно создавать собственный аналог Международного валютного фонда, называйте как угодно, Международный валютный фонд-2 или иначе, но главное, по сути, это свой собственный институт, набор институтов, новые финансовой системы", - сказал он в ходе выступления на Парламентском форуме БРИКС. Парламентарий отметил, что в таком случае будет обеспечен настоящий суверенитет БРИКС и тех стран, которые планируют рассмотреть сотрудничество с организацией.
https://ria.ru/20240503/briks-1943603376.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881250018_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_27f5048de917ffeb26a34fe4b90d0567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр бабаков, брикс, мвф, госдума рф, в мире
Санкт-Петербург, Александр Бабаков, БРИКС, МВФ, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали страны БРИКС создать собственный аналог МВФ

Вице-спикер Госдумы Бабаков: странам БРИКС нужно создавать свой аналог МВФ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Символика БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо создавать свой аналог Международного валютного фонда (МВФ), заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля.
«
"Мы должны сделать так, чтобы фактически не реформировать международный фонд, валютный фонд и институты, которые являются базой его, потому что это невозможно сделать. А нам нужно создавать собственный аналог Международного валютного фонда, называйте как угодно, Международный валютный фонд-2 или иначе, но главное, по сути, это свой собственный институт, набор институтов, новые финансовой системы", - сказал он в ходе выступления на Парламентском форуме БРИКС.
Парламентарий отметил, что в таком случае будет обеспечен настоящий суверенитет БРИКС и тех стран, которые планируют рассмотреть сотрудничество с организацией.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
БРИКС может предложить альтернативу доллару, заявил Можин
3 мая, 06:35
 
Санкт-ПетербургАлександр БабаковБРИКСМВФГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала