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В МВД рассказали о родителях 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе - РИА Новости, 12.07.2024
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13:57 12.07.2024 (обновлено: 14:07 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/mvd-1959235463.html
В МВД рассказали о родителях 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе
В МВД рассказали о родителях 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе - РИА Новости, 12.07.2024
В МВД рассказали о родителях 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе
Родители 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:57
2024-07-12T14:07
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уфа
происшествия
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Родители 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее в СУСК РФ по региону сообщали о задержании в Уфе двух граждан Таджикистана, которые длительное время удерживали в съёмной квартире 16 детей от 4 до 16 лет. Несовершеннолетних били, истязали. Спасти детей удалось после того, как один подросток смог сбежать и попросить помощь в ближайшем магазине. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ - незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."В отдел полиции №4 управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 14-летний подросток с телесными повреждениями. Установлено, что телесные повреждения подросток получил в доме на территории Ленинского района города. Также установлено, что в этом доме находились 16 несовершеннолетних детей, чьи родители пребывают на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства", - сообщили в полиции.Отмечается, что освобождённые несовершеннолетние помещены в социальные учреждения."Также сотрудниками полиции проводится проверка в отношении родителей несовершеннолетних по факту нахождения их на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20240712/perm-1959158036.html
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россия, уфа, происшествия, таджикистан
Россия, Уфа, Происшествия, Таджикистан
В МВД рассказали о родителях 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе

МВД: родители 16 детей, освобожденных в Уфе, нелегально находятся в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Родители 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в СУСК РФ по региону сообщали о задержании в Уфе двух граждан Таджикистана, которые длительное время удерживали в съёмной квартире 16 детей от 4 до 16 лет. Несовершеннолетних били, истязали. Спасти детей удалось после того, как один подросток смог сбежать и попросить помощь в ближайшем магазине. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ - незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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"В отдел полиции №4 управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 14-летний подросток с телесными повреждениями. Установлено, что телесные повреждения подросток получил в доме на территории Ленинского района города. Также установлено, что в этом доме находились 16 несовершеннолетних детей, чьи родители пребывают на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства", - сообщили в полиции.
Отмечается, что освобождённые несовершеннолетние помещены в социальные учреждения.
"Также сотрудниками полиции проводится проверка в отношении родителей несовершеннолетних по факту нахождения их на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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