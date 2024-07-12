В МВД рассказали о родителях 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе
МВД: родители 16 детей, освобожденных в Уфе, нелегально находятся в России
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 12 июл - РИА Новости. Родители 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в СУСК РФ по региону сообщали о задержании в Уфе двух граждан Таджикистана, которые длительное время удерживали в съёмной квартире 16 детей от 4 до 16 лет. Несовершеннолетних били, истязали. Спасти детей удалось после того, как один подросток смог сбежать и попросить помощь в ближайшем магазине. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ - незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"В отдел полиции №4 управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 14-летний подросток с телесными повреждениями. Установлено, что телесные повреждения подросток получил в доме на территории Ленинского района города. Также установлено, что в этом доме находились 16 несовершеннолетних детей, чьи родители пребывают на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства", - сообщили в полиции.
Отмечается, что освобождённые несовершеннолетние помещены в социальные учреждения.
"Также сотрудниками полиции проводится проверка в отношении родителей несовершеннолетних по факту нахождения их на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.