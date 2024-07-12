https://ria.ru/20240712/most-1959280670.html

Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным

Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным - РИА Новости, 12.07.2024

Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс разводным - потому что он разводит граждан... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:10

2024-07-12T16:10

2024-07-12T16:14

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс разводным - потому что он разводит граждан Украины. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита блока заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс. Тем не менее, он отметил, что страны НАТО согласуют большой пакет по Украине, который станет для нее "мостом в НАТО". "Оказывается, это мост в альянс (НАТО - ред.). Правда, длина этого моста еще не определена. Ну, так и быть, я для киевского режима открою военную тайну. Это правда мост в НАТО. Только он разводной - со всех точек зрения", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она уточнила: речь идет о том, что в любой момент, когда Западу будет выгодно, мост поднимут, а затем, когда будет нужно тому же Западу, его соединят. И так будет постоянно, уверена Захарова. "Есть еще и символическое значение. Действительно, мост этот в НАТО для Украины разводной, потому что разводит граждан Украины. Жалко, обидно, но нужно это признавать", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, йенс столтенберг, нато