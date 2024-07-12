Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 12.07.2024 (обновлено: 16:14 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/most-1959280670.html
Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным
Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным - РИА Новости, 12.07.2024
Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс разводным - потому что он разводит граждан... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:10
2024-07-12T16:14
в мире
украина
россия
мария захарова
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс разводным - потому что он разводит граждан Украины. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита блока заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс. Тем не менее, он отметил, что страны НАТО согласуют большой пакет по Украине, который станет для нее "мостом в НАТО". "Оказывается, это мост в альянс (НАТО - ред.). Правда, длина этого моста еще не определена. Ну, так и быть, я для киевского режима открою военную тайну. Это правда мост в НАТО. Только он разводной - со всех точек зрения", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она уточнила: речь идет о том, что в любой момент, когда Западу будет выгодно, мост поднимут, а затем, когда будет нужно тому же Западу, его соединят. И так будет постоянно, уверена Захарова. "Есть еще и символическое значение. Действительно, мост этот в НАТО для Украины разводной, потому что разводит граждан Украины. Жалко, обидно, но нужно это признавать", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, мария захарова, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, НАТО
Захарова назвала мост для Украины в НАТО разводным

Захарова назвала анонсированный руководством НАТО мост для Украины разводным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс разводным - потому что он разводит граждан Украины.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита блока заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс. Тем не менее, он отметил, что страны НАТО согласуют большой пакет по Украине, который станет для нее "мостом в НАТО".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
Вчера, 08:00
"Оказывается, это мост в альянс (НАТО - ред.). Правда, длина этого моста еще не определена. Ну, так и быть, я для киевского режима открою военную тайну. Это правда мост в НАТО. Только он разводной - со всех точек зрения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она уточнила: речь идет о том, что в любой момент, когда Западу будет выгодно, мост поднимут, а затем, когда будет нужно тому же Западу, его соединят. И так будет постоянно, уверена Захарова.
"Есть еще и символическое значение. Действительно, мост этот в НАТО для Украины разводной, потому что разводит граждан Украины. Жалко, обидно, но нужно это признавать", - добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Запад погубило расширение на восток
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала