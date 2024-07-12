https://ria.ru/20240712/migranty-1959332308.html

"Тайная тюрьма": что известно об истязании детей мигрантами в Уфе

"Тайная тюрьма": что известно об истязании детей мигрантами в Уфе - РИА Новости, 12.07.2024

"Тайная тюрьма": что известно об истязании детей мигрантами в Уфе

В Башкирии силовики накрыли нелегальную "религиозную школу", где двое уроженцев Таджикистана жестоко издевались над 16 детьми. Всех вызволили — детям ничего не... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:14

2024-07-12T19:14

2024-07-12T19:32

уфа

россия

оаэ

роман силантьев

снг

госдума рф

ирина яровая

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В Башкирии силовики накрыли нелегальную "религиозную школу", где двое уроженцев Таджикистана жестоко издевались над 16 детьми. Всех вызволили — детям ничего не угрожает. Однако ситуация обнажила несколько проблем. О громкой истории — в материале РИА Новости.Уголовное делоВ соцсети попали кадры с камер видеонаблюдения: мужчина заходит в подъезд одного из домов в Ленинском районе Уфы. За ним — семеро несовершеннолетних. Как впоследствии выяснилось, Махмадамин и Шахмод прямо в съемной двухкомнатной квартире удерживали 16 детей возрастом от четырех до 16 лет. Там их истязали.По данным местных телеграм-каналов, детей били резиновыми палками, клеймили раскаленным железом, заламывали пальцы. И запрещали рассказывать об этом родителям.Одному подростку удалось сбежать. Он попросил помощи в ближайшем магазине. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что первое сообщение о случившемся поступило в отдел полиции № 4 из больницы. Речь шла о 14-летнем мальчике со следами побоев.Следователи СК и оперативники МВД провели ночью операцию по освобождению детей и задержали двух граждан Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".В республиканском Минздраве сказали РИА Новости, что врачи уже осмотрели нескольких детей, пока никому из них госпитализация не нужна. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина добавила, что психологи и другие специалисты оказывают всю необходимую помощь. Дети на время следствия распределены по социальным учреждениям."Своя жизнь"Махмадамин и Шахмод в 2020-м поступили в Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ). Спустя два года их отчислили за неуспеваемость. В ЦДУМ не ответили на вопросы РИА Новости.Затем мигранты организовали "школу". С каких пор "преподают" — предстоит выяснить. Родители были уверены, что отправили детей в медресе — исламское учебное заведение. Самому младшему "ученику" было пять лет.Самозваные учителя брали плату. Деньги Махмадамин и Шахмод тратили в том числе на переезды — квартиры меняли несколько раз, чтобы не вызвать подозрение соседей.Комментируя РИА Новости ситуацию, религиовед Роман Силантьев отметил, что в Уфе проблем с аккредитованными государственными образовательными учреждениями нет."В Башкортостане множество легальных мусульманских учебных заведений — как высших, так и средних. Законопослушные мигранты интересуются. А нелегальные, видимо, живут своей жизнью: они не интегрируются в общество, открывают собственные рестораны, кинотеатры, — объясняет эксперт. — И медресе у них тоже есть, там может твориться что угодно. Подобное уже было — детей не только избивали, но и насиловали. В таких местах немало педофилов — создают бордели под видом медресе".Личности родителей вызволенных детей установлены, все находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Не исключено, что именно из-за этого они отдали детей в нелегальную школу."Тут есть разные варианты. Или родители совсем не представляют, что подобное возможно. Или их запугали. Наконец, находились в сговоре, — рассуждает Силантьев. — В любом случае возникают серьезные вопросы к действующему миграционному законодательству".Он приводит в пример ОАЭ, где есть система "кафала", по которой работодатель несет полную ответственность за нанятых мигрантов.Нелегальные школыНелегальные медресе находили и в других регионах. Например, в мае 2023-го закрыли такое в Санкт-Петербурге. Задержали троих "учителей" — граждан Турции, Азербайджана и Таджикистана. Завели дело по части второй статьи 117 УК России ("Истязание"), предусматривающей до семи лет тюрьмы.В УФСБ отметили, что там был "полный пансион" — с постоянным проживанием детей, в основном из семей мигрантов. Это "ограничивало социальные контакты учеников".Нынешний инцидент произошел на фоне обсуждения как раз этой проблемы. Сегодня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала об идее признать организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям. А ответственность за каждое из действий "будет серьезно повышена". Проект, пообещала она, в скором времени внесут в парламент.

https://ria.ru/20240328/kriminal-1936202929.html

https://ria.ru/20240215/kriminal-1927370287.html

уфа

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

уфа, россия, оаэ, роман силантьев, снг, госдума рф, ирина яровая, общество, криминал, мигранты