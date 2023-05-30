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В Петербурге закрыли медресе, в котором избивали детей - РИА Новости, 30.05.2023
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17:29 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/medrese-1875141976.html
В Петербурге закрыли медресе, в котором избивали детей
В Петербурге закрыли медресе, в котором избивали детей - РИА Новости, 30.05.2023
В Петербурге закрыли медресе, в котором избивали детей
Силовики закрыли в Петербурге нелегальную школу (медресе) религиозной организации "Сулейманджилар", сообщает региональное управление ФСБ РФ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:29
2023-05-30T17:29
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Силовики закрыли в Петербурге нелегальную школу (медресе) религиозной организации "Сулейманджилар", сообщает региональное управление ФСБ РФ. Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказала, что трое "миссионеров" из "Сулейманджилара" - гражданин Таджикистана Шарофиддин Рахматов, гражданин Турции Шабан Динчер и гражданин Азербайджана Фазли Агаев - арестованы по статье об истязании УК РФ. По версии следствия, фигуранты регулярно избивали и оскорбляли детей, вверенных им на религиозное обучение. Также им назначены штрафы по 30 тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность. "Пресечена незаконная деятельность эмиссаров медресе протурецкой международной религиозной организации "Сулейманджилар", выступающих за создание под эгидой Турции единого исламского государства "Великий Туран", которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России", - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Уточняется, что образовательная программа медресе не была согласована с министерством образования России, а вся преподавательская деятельность осуществлялась без предусмотренных законом необходимых лицензий и отсутствием юридических договоров с родителями учеников на сам процесс обучения. "При этом обучение проходило по системе "полного пансиона" - с постоянным проживанием детей, в основном из семей мигрантов из стран СНГ, непосредственно в медресе", - отметили в УФСБ и добавили, что такой подход ограничивал социальные контакты учеников и они были вынуждены концентрироваться на изучении норм и канонов ислама в доктрине Турции. По факту применения преподавателями мер физического воздействия на учеников и их систематического избиения ГСУСК по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 117 ("Истязание в отношении несовершеннолетнего лица").
https://ria.ru/20230519/doch-1872808786.html
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санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Петербурге закрыли медресе, в котором избивали детей

Силовики закрыли в Петербурге школу религиозной организации, в которой избивали детей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Силовики закрыли в Петербурге нелегальную школу (медресе) религиозной организации "Сулейманджилар", сообщает региональное управление ФСБ РФ.
Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказала, что трое "миссионеров" из "Сулейманджилара" - гражданин Таджикистана Шарофиддин Рахматов, гражданин Турции Шабан Динчер и гражданин Азербайджана Фазли Агаев - арестованы по статье об истязании УК РФ. По версии следствия, фигуранты регулярно избивали и оскорбляли детей, вверенных им на религиозное обучение. Также им назначены штрафы по 30 тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность.
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"Пресечена незаконная деятельность эмиссаров медресе протурецкой международной религиозной организации "Сулейманджилар", выступающих за создание под эгидой Турции единого исламского государства "Великий Туран", которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России", - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Уточняется, что образовательная программа медресе не была согласована с министерством образования России, а вся преподавательская деятельность осуществлялась без предусмотренных законом необходимых лицензий и отсутствием юридических договоров с родителями учеников на сам процесс обучения.
«
"При этом обучение проходило по системе "полного пансиона" - с постоянным проживанием детей, в основном из семей мигрантов из стран СНГ, непосредственно в медресе", - отметили в УФСБ и добавили, что такой подход ограничивал социальные контакты учеников и они были вынуждены концентрироваться на изучении норм и канонов ислама в доктрине Турции.
По факту применения преподавателями мер физического воздействия на учеников и их систематического избиения ГСУСК по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 117 ("Истязание в отношении несовершеннолетнего лица").
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