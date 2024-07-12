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"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 12.07.2024
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18:50 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 12.07.2024
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС
Проект украинской резолюции, одобренный Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС - это компиляция невыполнимых... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:50
2024-07-12T18:50
россия
киев
энергодар
мария захарова
рафаэль гросси
владимир путин
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Проект украинской резолюции, одобренный Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС - это компиляция невыполнимых политических требований к Москве, откровенно ангажированное начинание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте российского дипведомства. Генассамблея ООН ранее одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Резолюция была принята 99 голосами за, еще девять стран проголосовали против, а 60 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой. "Резолюция представляет собой компиляцию невыполнимых политических требований к России, которые "кочуют" из одного одиозного документа ГА ООН в другой. Любой адекватный человек понимает: если бы киевский режим реально был заинтересован в безопасности ядерных объектов, он прекратил бы безответственные обстрелы ЗАЭС, а также прилегающего города Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи", - говорится в комментарии. Истинная цель резолюции – "благословить" и легитимизировать в Генассамблее ООН соответствующие итоги недавних псевдомирных и псевдоглобальных "посиделок" в швейцарском Бюргенштоке, где никакой широкой международной коалиции киевскому режиму сколотить не удалось", указала Захарова. Как отметила официальный представитель российского МИД, столь чувствительные вопросы должны обсуждаться на специализированных площадках, обладающих необходимой экспертизой. "В данном случае речь идет о МАГАТЭ, где как раз ведутся профильные дискуссии. Глава агентства Рафаэль Гросси сформулировал пять "тезисов" обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Ключевой из них – недопустимость атак на станцию – Киев упорно нарушает. Российская сторона регулярно направляет соответствующие свидетельства в СБ ООН, Секретариат МАГАТЭ и другие международные структуры. Сам Рафаэль Гросси постоянно заостряет внимание на угрозах для ЗАЭС в рамках своих брифингов в Совете Безопасности ООН", - заявила она. По словам Захаровой, именно отсутствие понимания и поддержки со стороны профильной многосторонней организации в лице МАГАТЭ сподвигло Киев и их единомышленников на вброс в Генассамблею ООН "откровенно ангажированного начинания". "В завершение хотели бы вновь акцентировать, что Россия готова и далее принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности ядерных объектов, в том числе ЗАЭС и других станций на нашей территории. Призываем режим Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба", - подчеркнула Захарова. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. По его словам, Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска.
https://ria.ru/20240712/zaharova-1959145951.html
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россия, киев, энергодар, мария захарова, рафаэль гросси, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, запорожская аэс
Россия, Киев, Энергодар, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Запорожская АЭС
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС

Захарова назвала резолюцию ГА ООН по ЗАЭС компиляцией невыполнимых требований

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Проект украинской резолюции, одобренный Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС - это компиляция невыполнимых политических требований к Москве, откровенно ангажированное начинание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте российского дипведомства.
Генассамблея ООН ранее одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Резолюция была принята 99 голосами за, еще девять стран проголосовали против, а 60 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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"Резолюция представляет собой компиляцию невыполнимых политических требований к России, которые "кочуют" из одного одиозного документа ГА ООН в другой. Любой адекватный человек понимает: если бы киевский режим реально был заинтересован в безопасности ядерных объектов, он прекратил бы безответственные обстрелы ЗАЭС, а также прилегающего города Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи", - говорится в комментарии.
Истинная цель резолюции – "благословить" и легитимизировать в Генассамблее ООН соответствующие итоги недавних псевдомирных и псевдоглобальных "посиделок" в швейцарском Бюргенштоке, где никакой широкой международной коалиции киевскому режиму сколотить не удалось", указала Захарова.
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Как отметила официальный представитель российского МИД, столь чувствительные вопросы должны обсуждаться на специализированных площадках, обладающих необходимой экспертизой.
"В данном случае речь идет о МАГАТЭ, где как раз ведутся профильные дискуссии. Глава агентства Рафаэль Гросси сформулировал пять "тезисов" обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Ключевой из них – недопустимость атак на станцию – Киев упорно нарушает. Российская сторона регулярно направляет соответствующие свидетельства в СБ ООН, Секретариат МАГАТЭ и другие международные структуры. Сам Рафаэль Гросси постоянно заостряет внимание на угрозах для ЗАЭС в рамках своих брифингов в Совете Безопасности ООН", - заявила она.
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По словам Захаровой, именно отсутствие понимания и поддержки со стороны профильной многосторонней организации в лице МАГАТЭ сподвигло Киев и их единомышленников на вброс в Генассамблею ООН "откровенно ангажированного начинания".
"В завершение хотели бы вновь акцентировать, что Россия готова и далее принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности ядерных объектов, в том числе ЗАЭС и других станций на нашей территории. Призываем режим Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба", - подчеркнула Захарова.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. По его словам, Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска.
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