https://ria.ru/20240712/kreml-1959220527.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане

В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане - РИА Новости, 12.07.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане

Кремль не владеет деталями ситуации с держателями российских ценных бумаг в Казахстане, будет сверяться с экономическими ведомствами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:15

2024-07-12T13:15

2024-07-12T13:15

экономика

россия

сша

казахстан

дмитрий песков

министерство финансов сша

московская биржа

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль не владеет деталями ситуации с держателями российских ценных бумаг в Казахстане, будет сверяться с экономическими ведомствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) попросил брокеров и управляющие компании до 10 августа вывести российские ценные бумаги из номинального держания в нем из-за санкций США в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). "Нет, честно говоря, мы не владеем деталями и, конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", - прокомментировал Песков ситуацию с казахстанским депозитарием. Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) определило крайний срок сворачивания операций с Московской биржей, НРД и НКЦ - 13 августа.

https://ria.ru/20240712/vklad-1959110488.html

россия

сша

казахстан

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экономика, россия, сша, казахстан, дмитрий песков, министерство финансов сша, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд)