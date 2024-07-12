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В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане
В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане
Кремль не владеет деталями ситуации с держателями российских ценных бумаг в Казахстане, будет сверяться с экономическими ведомствами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:15
2024-07-12T13:15
2024-07-12T13:15
экономика
россия
сша
казахстан
дмитрий песков
министерство финансов сша
московская биржа
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль не владеет деталями ситуации с держателями российских ценных бумаг в Казахстане, будет сверяться с экономическими ведомствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) попросил брокеров и управляющие компании до 10 августа вывести российские ценные бумаги из номинального держания в нем из-за санкций США в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). "Нет, честно говоря, мы не владеем деталями и, конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", - прокомментировал Песков ситуацию с казахстанским депозитарием. Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) определило крайний срок сворачивания операций с Московской биржей, НРД и НКЦ - 13 августа.
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экономика, россия, сша, казахстан, дмитрий песков, министерство финансов сша, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, США, Казахстан, Дмитрий Песков, Министерство финансов США, Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане
Песков: Кремль не владеет деталями ситуации с держателями акций в Казахстане