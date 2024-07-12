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Кремль не исключает продолжения зерновой сделки - РИА Новости, 12.07.2024
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13:06 12.07.2024 (обновлено: 13:11 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/kreml-1959216736.html
Кремль не исключает продолжения зерновой сделки
Кремль не исключает продолжения зерновой сделки - РИА Новости, 12.07.2024
Кремль не исключает продолжения зерновой сделки
Кремль не исключает никаких договоренностей, в том числе и продолжения Черноморской сделки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:06
2024-07-12T13:11
россия
турция
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль не исключает никаких договоренностей, в том числе и продолжения Черноморской сделки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России. "Кремль не исключает никаких договоренностей, Кремль открыт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, Кремль исключает или не исключает возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях.
https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959215133.html
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россия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Кремль не исключает продолжения зерновой сделки

Песков: Кремль не исключает продолжения Черноморской сделки и других соглашений

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль не исключает никаких договоренностей, в том числе и продолжения Черноморской сделки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России.
"Кремль не исключает никаких договоренностей, Кремль открыт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, Кремль исключает или не исключает возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях.
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РоссияТурцияДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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