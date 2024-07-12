https://ria.ru/20240712/kitaj-1959189462.html

Пекин осудил заявления генсека НАТО о связях Китая с Россией

Пекин осудил заявления генсека НАТО о связях Китая с Россией - РИА Новости, 12.07.2024

Пекин осудил заявления генсека НАТО о связях Китая с Россией

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о сотрудничестве Китая с Россией безответственны и полны идеологических предрассудков, Пекин резко их... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:53

2024-07-12T11:53

2024-07-12T11:53

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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о сотрудничестве Китая с Россией безответственны и полны идеологических предрассудков, Пекин резко их осуждает, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом прекратить сотрудничество с Россией, которое, по утверждению блока, "не может не наносить ущерб интересам и репутации" НАТО. "Китай резко осуждает крайне безответственные и провокационные высказывания генерального секретаря НАТО в адрес КНР. Соответствующие высказывания полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, передергивают факты, содержат злостные нападки на систему Китая, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и злонамеренно искажают внутреннюю и внешнюю политику КНР", - заявил Линь Цзянь. Он отметил, что Столтенберг пытается переложить вину за украинский кризис и вводит международное сообщество в заблуждение, допуская безответственные высказывания относительно наращивания военной мощи Китая и его отношений с соответствующими странами. "Следует подчеркнуть, что на протяжении длительного времени генеральный секретарь НАТО игнорировал факты, вновь и вновь использовал различные поводы для очернения и нападок на Китай, для преувеличения "теории китайской угрозы", разжигания антикитайских настроений и сотрудничества с определенными силами для подавления и сдерживания Китая", - добавил он. По его словам, подобные неуклюжие представления на вызовут настороженность мировой общественности, они "в полной мере подтверждают риски и вызовы, которые НАТО, как пережиток холодной войны, продукт блокового противостояния и блоковой политики, принесет миру и стабильности во всем мире". "Китай советует некоторым западным политикам, которые находятся на пороге завершения своей политической карьеры, не пытаться оставить после себя какое-то наследие, подливая масло в огонь, провоцируя конфликты и обвиняя других", - указал Линь Цзянь. Он добавил, что Китай будет твердо придерживаться пути мирного развития и привносить больше стабильности и позитивной энергии для мира и стабильности во всем мире посредством собственного развития и внешнего сотрудничества. "В то же время мы решительно защищаем свой суверенитет, интересы развития и безопасности. Отношение к Китаю как к "воображаемому врагу" в конечном итоге приведет к тому, что НАТО будет пожинать горькие плоды", - подытожил он. На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240711/kitay-1958876946.html

https://ria.ru/20240701/peskov-1956594576.html

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в мире, китай, россия, йенс столтенберг, нато