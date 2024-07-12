https://ria.ru/20240712/gastroenterolog-1959118271.html

Врач рассказала, какие продукты нельзя есть натощак

Врач рассказала, какие продукты нельзя есть натощак - РИА Новости, 12.07.2024

Врач рассказала, какие продукты нельзя есть натощак

Натощак не рекомендуется употреблять сырые овощи и фрукты, а также свежевыжатые соки, которые могут агрессивно влиять на желудок, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:18

2024-07-12T02:18

2024-07-12T02:19

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Натощак не рекомендуется употреблять сырые овощи и фрукты, а также свежевыжатые соки, которые могут агрессивно влиять на желудок, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Натощак нежелательно употреблять фрукты, овощи сырые, соки различные, особенно свежевыжатые - они очень агрессивно влияют на желудок, повышают его кислотность, провоцируют неприятные ощущения", - рассказала Ильяшенко. Также она отметила, что если выбирать между цельным фруктом и смузи, предпочтительнее остановиться на цельном фрукте. "Я считаю, лучше цельный фрукт, в котором содержатся все полезные вещества, который дает больше насыщения, но не натощак", - добавила Ильяшенко.

https://ria.ru/20240708/malina-1958118022.html

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