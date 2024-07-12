https://ria.ru/20240712/gastroenterolog-1959118271.html
Врач рассказала, какие продукты нельзя есть натощак
Врач рассказала, какие продукты нельзя есть натощак - РИА Новости, 12.07.2024
Врач рассказала, какие продукты нельзя есть натощак
Натощак не рекомендуется употреблять сырые овощи и фрукты, а также свежевыжатые соки, которые могут агрессивно влиять на желудок, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:18
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2024-07-12T02:19
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Натощак не рекомендуется употреблять сырые овощи и фрукты, а также свежевыжатые соки, которые могут агрессивно влиять на желудок, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Натощак нежелательно употреблять фрукты, овощи сырые, соки различные, особенно свежевыжатые - они очень агрессивно влияют на желудок, повышают его кислотность, провоцируют неприятные ощущения", - рассказала Ильяшенко. Также она отметила, что если выбирать между цельным фруктом и смузи, предпочтительнее остановиться на цельном фрукте. "Я считаю, лучше цельный фрукт, в котором содержатся все полезные вещества, который дает больше насыщения, но не натощак", - добавила Ильяшенко.
https://ria.ru/20240708/malina-1958118022.html
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Врач рассказала, какие продукты нельзя есть натощак
Гастроэнтеролог Ильяшенко: натощак нельзя употреблять сырые овощи и фрукты
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Натощак не рекомендуется употреблять сырые овощи и фрукты, а также свежевыжатые соки, которые могут агрессивно влиять на желудок, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Натощак нежелательно употреблять фрукты, овощи сырые, соки различные, особенно свежевыжатые - они очень агрессивно влияют на желудок, повышают его кислотность, провоцируют неприятные ощущения", - рассказала Ильяшенко.
Также она отметила, что если выбирать между цельным фруктом и смузи, предпочтительнее остановиться на цельном фрукте.
"Я считаю, лучше цельный фрукт, в котором содержатся все полезные вещества, который дает больше насыщения, но не натощак", - добавила Ильяшенко.