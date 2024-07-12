https://ria.ru/20240712/erdogan--1959351932.html

Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО

Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2024

Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО в Вашингтоне, призвал разрабатывать планы для мира. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:04

2024-07-12T21:04

2024-07-12T21:04

в мире

вашингтон (штат)

турция

реджеп тайип эрдоган

нато

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg

АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО в Вашингтоне, призвал разрабатывать планы для мира. Эрдогана спросили, видит ли он риск третьей мировой войны после участия в двух последних крупных международных саммитах - ШОС и НАТО, есть ли у него обеспокоенность по этому поводу. "Если честно, я этого не вижу и не хочу видеть. Если вспомнить причины, которые привели мир к войне раньше, и меры, которые не были приняты, то очевидно, что мы должны позаботиться о том, чтобы не впасть в эти ошибки сегодня. Мы должны говорить о мире, а не о войне. Каждый наш шаг должен быть направлен на мир, а не на напряжение, и мы должны разработать планы по обеспечению мира и сделать его постоянным. Все страны должны прилагать усилия для создания атмосферы мира и спокойствия, а не напряженности", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959121782.html

вашингтон (штат)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), турция, реджеп тайип эрдоган, нато, шос