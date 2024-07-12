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Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
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21:04 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/erdogan--1959351932.html
Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО
Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО в Вашингтоне, призвал разрабатывать планы для мира. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:04
2024-07-12T21:04
в мире
вашингтон (штат)
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО в Вашингтоне, призвал разрабатывать планы для мира. Эрдогана спросили, видит ли он риск третьей мировой войны после участия в двух последних крупных международных саммитах - ШОС и НАТО, есть ли у него обеспокоенность по этому поводу. "Если честно, я этого не вижу и не хочу видеть. Если вспомнить причины, которые привели мир к войне раньше, и меры, которые не были приняты, то очевидно, что мы должны позаботиться о том, чтобы не впасть в эти ошибки сегодня. Мы должны говорить о мире, а не о войне. Каждый наш шаг должен быть направлен на мир, а не на напряжение, и мы должны разработать планы по обеспечению мира и сделать его постоянным. Все страны должны прилагать усилия для создания атмосферы мира и спокойствия, а не напряженности", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.
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в мире, вашингтон (штат), турция, реджеп тайип эрдоган, нато, шос
В мире, Вашингтон (штат), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, ШОС
Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО

Эрдоган не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО в Вашингтоне

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО в Вашингтоне, призвал разрабатывать планы для мира.
Эрдогана спросили, видит ли он риск третьей мировой войны после участия в двух последних крупных международных саммитах - ШОС и НАТО, есть ли у него обеспокоенность по этому поводу.
"Если честно, я этого не вижу и не хочу видеть. Если вспомнить причины, которые привели мир к войне раньше, и меры, которые не были приняты, то очевидно, что мы должны позаботиться о том, чтобы не впасть в эти ошибки сегодня. Мы должны говорить о мире, а не о войне. Каждый наш шаг должен быть направлен на мир, а не на напряжение, и мы должны разработать планы по обеспечению мира и сделать его постоянным. Все страны должны прилагать усилия для создания атмосферы мира и спокойствия, а не напряженности", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.
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В миреВашингтон (штат)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОШОС
 
 
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