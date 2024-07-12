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Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога - РИА Новости, 12.07.2024
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14:34 12.07.2024 (обновлено: 22:35 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/deti-1959248017.html
Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога
Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога - РИА Новости, 12.07.2024
Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога
Психологи оказывают всю необходимую помощь 16 детям, освобожденным из заточения в Уфе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:34
2024-07-12T22:35
общество
уфа
происшествия
россия
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УФА, 12 июл — РИА Новости. Психологи оказывают всю необходимую помощь 16 детям, освобожденным из заточения в Уфе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.В Уфе задержали двоих граждан Таджикистана, которые длительное время удерживали в съемной квартире 16 ребят в возрасте от четырех до 16 лет, били их, сообщили ранее в региональном управлении СК России. Одному подростку удалось сбежать и попросить помощи в магазине, после чего детей спасли правоохранители."Данная ситуация находится на контроле в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Башкирии. Психологи и другие специалисты приюта и центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей оказывают всю необходимую помощь", — сказала Панчихина.
https://ria.ru/20240712/deti-1959246016.html
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общество, уфа, происшествия, россия
Общество, Уфа, Происшествия, Россия
Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога

Все 16 детей, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога

© Depositphotos.com / samwordley@gmail.comРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Depositphotos.com / samwordley@gmail.com
Ребенок. Архивное фото
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УФА, 12 июл — РИА Новости. Психологи оказывают всю необходимую помощь 16 детям, освобожденным из заточения в Уфе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.
В Уфе задержали двоих граждан Таджикистана, которые длительное время удерживали в съемной квартире 16 ребят в возрасте от четырех до 16 лет, били их, сообщили ранее в региональном управлении СК России. Одному подростку удалось сбежать и попросить помощи в магазине, после чего детей спасли правоохранители.
"Данная ситуация находится на контроле в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Башкирии. Психологи и другие специалисты приюта и центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей оказывают всю необходимую помощь", — сказала Панчихина.
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Врачи осматривают освобожденных в Уфе детей
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