https://ria.ru/20240712/deti-1959248017.html

Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога

Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога - РИА Новости, 12.07.2024

Дети, освобожденные из заточения в Уфе, получают помощь психолога

Психологи оказывают всю необходимую помощь 16 детям, освобожденным из заточения в Уфе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:34

2024-07-12T14:34

2024-07-12T22:35

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УФА, 12 июл — РИА Новости. Психологи оказывают всю необходимую помощь 16 детям, освобожденным из заточения в Уфе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.В Уфе задержали двоих граждан Таджикистана, которые длительное время удерживали в съемной квартире 16 ребят в возрасте от четырех до 16 лет, били их, сообщили ранее в региональном управлении СК России. Одному подростку удалось сбежать и попросить помощи в магазине, после чего детей спасли правоохранители."Данная ситуация находится на контроле в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Башкирии. Психологи и другие специалисты приюта и центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей оказывают всю необходимую помощь", — сказала Панчихина.

https://ria.ru/20240712/deti-1959246016.html

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общество, уфа, происшествия, россия