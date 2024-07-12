https://ria.ru/20240712/deti-1959246016.html
Врачи осматривают освобожденных в Уфе детей
Врачи осматривают освобожденных в Уфе детей - РИА Новости, 12.07.2024
Врачи осматривают освобожденных в Уфе детей
Врачи осмотрели четырех из 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, они в госпитализации не нуждаются, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:28
2024-07-12T14:28
2024-07-12T17:26
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УФА, 12 июл — РИА Новости. Врачи осмотрели четырех из 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, они в госпитализации не нуждаются, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.В Уфе задержали двоих граждан Таджикистана, которые длительное время удерживали в съёмной квартире 16 ребят в возрасте от четырех до 16 лет, били их, сообщили ранее в региональном управлении СК России. Одному подростку удалось сбежать и попросить о помощи в магазине, после чего детей спасли правоохранители."На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет", — сказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии.
https://ria.ru/20240712/deti-1959248017.html
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уфа, происшествия, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Уфа, Происшествия, Таджикистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи осматривают освобожденных в Уфе детей
Врачи осмотрели 4 из 16 спасенных в Уфе детей, они в госпитализации не нуждаются