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В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 12.07.2024
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20:23 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/dagestan-1959347404.html
В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок
В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 12.07.2024
В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок
Задержан водитель легкового автомобиля, по вине которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребенком и 17 пострадавшими, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:23
2024-07-12T20:23
происшествия
россия
дербентский район
дербент
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
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МАХАЧКАЛА, 12 июл - РИА Новости. Задержан водитель легкового автомобиля, по вине которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребенком и 17 пострадавшими, сообщили в пятницу в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике. В четверг на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и Lada Priora. По данным минздрава республики, от полученных травм погиб 5-летний ребенок, 17 пострадавших были доставлены в больнице Дербенту. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии, остальные, в том числе трое детей от семи до 17 лет – в состоянии средней степени тяжести. "По подозрению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 17 человек и погиб один несовершеннолетний, задержан водитель легкового автомобиля. Следственными органами СК России в отношении задержанного в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. Ранее в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством). По данным следствия, мужчина, будучи лишенным водительских прав, ехал за рулем легкового автомобиля по трассе "Кавказ", где допустил столкновение с пассажирской "Газелью". В МВД республики сообщали, что водитель Priora выехал на встречную полосу.
https://ria.ru/20240712/dtp-1959140470.html
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россия
дербентский район
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происшествия, россия, дербентский район, дербент, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Россия, Дербентский район, Дербент, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок

В Дагестане задержали виновника ДТП с погибшим ребенком и 17 пострадавшими

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанМесто ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дербентском районе Дагестана
Место ДТП с участием пассажирской Газели в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Место ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дербентском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 12 июл - РИА Новости. Задержан водитель легкового автомобиля, по вине которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребенком и 17 пострадавшими, сообщили в пятницу в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.
В четверг на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и Lada Priora. По данным минздрава республики, от полученных травм погиб 5-летний ребенок, 17 пострадавших были доставлены в больнице Дербенту. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии, остальные, в том числе трое детей от семи до 17 лет – в состоянии средней степени тяжести.
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"По подозрению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 17 человек и погиб один несовершеннолетний, задержан водитель легкового автомобиля. Следственными органами СК России в отношении задержанного в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством). По данным следствия, мужчина, будучи лишенным водительских прав, ехал за рулем легкового автомобиля по трассе "Кавказ", где допустил столкновение с пассажирской "Газелью". В МВД республики сообщали, что водитель Priora выехал на встречную полосу.
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