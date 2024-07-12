https://ria.ru/20240712/dagestan-1959347404.html

В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок

В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 12.07.2024

В Дагестане задержали виновника ДТП, в котором погиб ребенок

Задержан водитель легкового автомобиля, по вине которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребенком и 17 пострадавшими, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T20:23

2024-07-12T20:23

2024-07-12T20:23

происшествия

россия

дербентский район

дербент

следственный комитет россии (ск рф)

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958980346_139:197:1280:839_1920x0_80_0_0_ea59337a7bf729e61f94a9cb194d3e6e.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 июл - РИА Новости. Задержан водитель легкового автомобиля, по вине которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребенком и 17 пострадавшими, сообщили в пятницу в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике. В четверг на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и Lada Priora. По данным минздрава республики, от полученных травм погиб 5-летний ребенок, 17 пострадавших были доставлены в больнице Дербенту. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии, остальные, в том числе трое детей от семи до 17 лет – в состоянии средней степени тяжести. "По подозрению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 17 человек и погиб один несовершеннолетний, задержан водитель легкового автомобиля. Следственными органами СК России в отношении задержанного в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. Ранее в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством). По данным следствия, мужчина, будучи лишенным водительских прав, ехал за рулем легкового автомобиля по трассе "Кавказ", где допустил столкновение с пассажирской "Газелью". В МВД республики сообщали, что водитель Priora выехал на встречную полосу.

https://ria.ru/20240712/dtp-1959140470.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

россия

дербентский район

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дербентский район, дербент, следственный комитет россии (ск рф), дтп