https://ria.ru/20240712/chernyshenko--1959243871.html
Чернышенко открыл новый корпус в РЭУ им. Плеханова
Чернышенко открыл новый корпус в РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 12.07.2024
Чернышенко открыл новый корпус в РЭУ им. Плеханова
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия нового учебного корпуса цифровых и информационных технологий имени Вишнякова в РЭУ имени... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:20
2024-07-12T14:20
2024-07-12T16:16
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия нового учебного корпуса цифровых и информационных технологий имени Вишнякова в РЭУ имени Плеханова, передает корреспондент РИА Новости. По словам вице-премьера, РЭУ имени Плеханова – "уникальный вуз в созвездии ведущих российских университетов", выпускающий ценные кадры, которые обеспечивают устойчивость экономики РФ. В церемонии также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Айрат Гатиятов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и другие приглашенные гости. Ректор вуза Иван Лобанов показал работу Ситуационного центра экономического развития регионов РФ на базе университета, а также пригласил делегацию в совместную лабораторию с Институтом системного программирования РАН и центр перспективных исследований в искусственном интеллекте. Гостям были представлены учебные аудитории и точки питания. Побывав в новом ситуационном центре, Чернышенко предложил ректору провести совместный семинар с координационным центром правительства РФ. "Я бы предложил провести, может быть, отдельно семинар вместе с координационным центром правительства, чтобы ознакомиться с теми системами, которые есть в правительстве, и мы сами системы безвозмездно, конечно же, все передадим", - сказал вице-премьер. Новый корпус цифровых и информационных технологий имени Вишнякова – то площадка для реализации инновационных идей и объект современной архитектуры. В корпусе расположатся лаборатории и учебные аудитории более 30 индустриальных партнеров Плехановского университета.
https://ria.ru/20240531/obrazovanie-1949663350.html
https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945304621.html
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общество, россия, москва, дмитрий чернышенко, максим ликсутов , рэу имени г. в. плеханова, российская академия наук
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Максим Ликсутов , РЭУ имени Г. В. Плеханова, Российская академия наук
Чернышенко открыл новый корпус в РЭУ им. Плеханова
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл новый корпус в РЭУ им. Плеханова
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия нового учебного корпуса цифровых и информационных технологий имени Вишнякова в РЭУ имени Плеханова, передает корреспондент РИА Новости.
По словам вице-премьера, РЭУ
имени Плеханова – "уникальный вуз в созвездии ведущих российских университетов", выпускающий ценные кадры, которые обеспечивают устойчивость экономики РФ
.
В церемонии также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Айрат Гатиятов, заместитель мэра Москвы
по вопросам транспорта Максим Ликсутов
и другие приглашенные гости.
Ректор вуза Иван Лобанов показал работу Ситуационного центра экономического развития регионов РФ на базе университета, а также пригласил делегацию в совместную лабораторию с Институтом системного программирования РАН
и центр перспективных исследований в искусственном интеллекте. Гостям были представлены учебные аудитории и точки питания.
Побывав в новом ситуационном центре, Чернышенко предложил ректору провести совместный семинар с координационным центром правительства РФ.
"Я бы предложил провести, может быть, отдельно семинар вместе с координационным центром правительства, чтобы ознакомиться с теми системами, которые есть в правительстве, и мы сами системы безвозмездно, конечно же, все передадим", - сказал вице-премьер.
Новый корпус цифровых и информационных технологий имени Вишнякова – то площадка для реализации инновационных идей и объект современной архитектуры. В корпусе расположатся лаборатории и учебные аудитории более 30 индустриальных партнеров Плехановского университета.