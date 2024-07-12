В странах БРИКС может появиться цифровая платежная система
Матвиенко: в БРИКС могут создать цифровую расчетно-платежную платформу
Логотип БРИКС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в БРИКС, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Министерство финансов России и Центральный банк России совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. Результатом проработки доклада может стать создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы БРИКС Бридж (BRICS Bridge), которая поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - сказала она в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.
При этом могут использоваться цифровые валюты центральных банков стран объединения, курс которых будет привязан к стоимости национальных валют, добавила Матвиенко.
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"Кроме того, данная цифровая расчетно-платежная платформа будет децентрализованной, когда ни один из участников не сможет ограничивать действия остальных. В случае утверждения предлагаемой Россией инициативы от стран БРИКС потребуется скоординированная законодательная работа по введению в оборот национальной цифровой валюты и ее использования в трансграничных расчетах", - резюмировала парламентарий.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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