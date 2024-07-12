https://ria.ru/20240712/bayden-1959121219.html

Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве

Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве - РИА Новости, 12.07.2024

Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО назвал бессмысленными гипотетические удары ВСУ вглубь России, в том числе по Москве. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:59

2024-07-12T02:59

2024-07-12T11:33

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО назвал бессмысленными гипотетические удары ВСУ вглубь России, в том числе по Москве.Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву бить американским оружием по российской территории."Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы", — сказал Байден.Он добавил, что задача Украины состоит в том, чтобы наиболее оптимальным образом распоряжаться тем оружием, которое ей поставляют США.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли в Великобритании и Франции. Байден, в свою очередь, разрешил Украине применять американские вооружения для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, граничащей с Украиной, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого пораженияКак отмечал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом эти ограничения, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. По словам Кирби, США хотят предоставить Украине необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также говорил, что США не намерены пересматривать ограничения на удары вглубь России, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского.Президент Владимир Путин предупредил страны НАТО, что они должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда делают подобные заявления. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, члены альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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