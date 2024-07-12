Рейтинг@Mail.ru
Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 12.07.2024 (обновлено: 11:33 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/bayden-1959121219.html
Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве
Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве - РИА Новости, 12.07.2024
Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО назвал бессмысленными гипотетические удары ВСУ вглубь России, в том числе по Москве. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:59
2024-07-12T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
джо байден
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123646_0:0:3268:1838_1920x0_80_0_0_648890778f1a581be7a36db53198289d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО назвал бессмысленными гипотетические удары ВСУ вглубь России, в том числе по Москве.Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву бить американским оружием по российской территории."Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы", — сказал Байден.Он добавил, что задача Украины состоит в том, чтобы наиболее оптимальным образом распоряжаться тем оружием, которое ей поставляют США.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли в Великобритании и Франции. Байден, в свою очередь, разрешил Украине применять американские вооружения для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, граничащей с Украиной, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого пораженияКак отмечал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом эти ограничения, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. По словам Кирби, США хотят предоставить Украине необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также говорил, что США не намерены пересматривать ограничения на удары вглубь России, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского.Президент Владимир Путин предупредил страны НАТО, что они должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда делают подобные заявления. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, члены альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123646_409:0:2860:1838_1920x0_80_0_0_57ec3ff6e49819e0a2ba6a71bbcee5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, джо байден, сша, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, США, Владимир Зеленский, НАТО
Байден прокомментировал гипотетические удары ВСУ по Москве

Байден: гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю не имели бы смысла

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО назвал бессмысленными гипотетические удары ВСУ вглубь России, в том числе по Москве.
Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву бить американским оружием по российской территории.
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине
Вчера, 22:44
"Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы", — сказал Байден.
Он добавил, что задача Украины состоит в том, чтобы наиболее оптимальным образом распоряжаться тем оружием, которое ей поставляют США.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли в Великобритании и Франции. Байден, в свою очередь, разрешил Украине применять американские вооружения для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, граничащей с Украиной, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения
Как отмечал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом эти ограничения, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. По словам Кирби, США хотят предоставить Украине необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также говорил, что США не намерены пересматривать ограничения на удары вглубь России, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского.
Президент Владимир Путин предупредил страны НАТО, что они должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда делают подобные заявления. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, члены альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДжо БайденСШАВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала