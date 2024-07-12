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В ЛНР заявили об увеличении числа атак украинских дронов - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 12.07.2024 (обновлено: 07:43 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ataki-1959134280.html
В ЛНР заявили об увеличении числа атак украинских дронов
В ЛНР заявили об увеличении числа атак украинских дронов - РИА Новости, 12.07.2024
В ЛНР заявили об увеличении числа атак украинских дронов
Количество атак украинских дронов на объекты гражданской инфраструктуры увеличилось на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T07:33
2024-07-12T07:43
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
россия
андрей марочко
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Количество атак украинских дронов на объекты гражданской инфраструктуры увеличилось на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) на сватовском и кременском участке выявлена работа группы украинских боевиков, в задачи которой входит наносить огневые поражения при помощи ударных дронов по гражданским объектам, инфраструктуре, мирному населению в прифронтовых населенных пунктах", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его данным, целью таких ударов является запугивание населения и дискредитация военно-политического руководства России. "Исходя из тактико-технических характеристик дронов, террористическая деятельность украинскими боевиками может осуществляется в пределах 20 километров от ЛБС, но не исключен факт применения более "продвинутых" БПЛА с радиусом действия свыше 100 километров", - уточнил Марочко.
https://ria.ru/20240712/ataki-1959132433.html
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донбасс, луганская народная республика, россия, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Происшествия
В ЛНР заявили об увеличении числа атак украинских дронов

Марочко: количество атак дронов ВСУ на гражданскую инфраструктуру увеличилось

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Количество атак украинских дронов на объекты гражданской инфраструктуры увеличилось на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) на сватовском и кременском участке выявлена работа группы украинских боевиков, в задачи которой входит наносить огневые поражения при помощи ударных дронов по гражданским объектам, инфраструктуре, мирному населению в прифронтовых населенных пунктах", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его данным, целью таких ударов является запугивание населения и дискредитация военно-политического руководства России.
"Исходя из тактико-технических характеристик дронов, террористическая деятельность украинскими боевиками может осуществляется в пределах 20 километров от ЛБС, но не исключен факт применения более "продвинутых" БПЛА с радиусом действия свыше 100 километров", - уточнил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоПроисшествия
 
 
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