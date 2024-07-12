https://ria.ru/20240712/alyans-1959115373.html

"Работают с Россией": в США забили тревогу из-за нового военного альянса

"Работают с Россией": в США забили тревогу из-за нового военного альянса - РИА Новости, 12.07.2024

"Работают с Россией": в США забили тревогу из-за нового военного альянса

Образование Альянса государств Сахеля в составе Мали, Нигера и Буркина-Фасо говорит о все меньшей ориентации этих стран на США, пишет младший сотрудник... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:52

2024-07-12T01:52

2024-07-12T01:52

в мире

мали

нигер

буркина-фасо

сша

франция

россия

западная африка

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Образование Альянса государств Сахеля в составе Мали, Нигера и Буркина-Фасо говорит о все меньшей ориентации этих стран на США, пишет младший сотрудник программы Глобального Юга института Куинси Дэн Форд в статье для Responsible Statecraft."Создание этого нового альянса и недавние новости об образовании конфедерации — это еще один признак того, насколько эти три страны отдалились от Запада", — отметил он.Как считает эксперт, появление нового альянса свидетельствует о полном провале политики США в Западной Африке. Так, американцам не удалось победить терроризм и улучшить экономическое положение в Нигере, несмотря на многомиллионные финансовые вливания. Лидеры африканских государств отказались поддерживать американский мировой порядок и бороться со мнимой "российской угрозой", подчеркнул Форд."Прошли те дни, когда США и Франция поддерживали тесные контакты с этими странами. <...> Теперь они (страны Сахеля. — Прим. ред.) в открытую выступают против Запада и работают с Россией", — заключил аналитик.В сентябре прошлого года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. Его целью называется создание "архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи": посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из участников будет расцениваться как агрессия против всего альянса и потребует помощи всех сторон, в том числе военной.В конце января Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам их представителей, сообщество стало угрозой для государств-членов и к тому же ввело "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции". Мали, Буркина-Фасо и Нигер отстранили от участия в ЭКОВАС и Африканском союзе после того, как в этих странах в 2021, 2022 и 2023 годах к власти пришли военныеНа прошлой неделе лидеры трех стран подписали документ о создании конфедерации "Альянс государств Сахеля". Председателем новой организации на год стало Мали, а Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html

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нигер

буркина-фасо

сша

франция

россия

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африка

сахель

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в мире, мали, нигер, буркина-фасо, сша, франция, россия, западная африка, африка, сахель