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В Кировской области девушка избила сотрудницу цветочного магазина - РИА Новости, 11.07.2024
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11:17 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/zelenka-1958918103.html
В Кировской области девушка избила сотрудницу цветочного магазина
В Кировской области девушка избила сотрудницу цветочного магазина - РИА Новости, 11.07.2024
В Кировской области девушка избила сотрудницу цветочного магазина
Полицейские в Кировской области разыскали девушку, которая избила сотрудницу цветочного магазина и облила ее зеленкой якобы из-за молодого человека, сообщило... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:17
2024-07-11T11:17
происшествия
кировская область
слободской
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Полицейские в Кировской области разыскали девушку, которая избила сотрудницу цветочного магазина и облила ее зеленкой якобы из-за молодого человека, сообщило МВД региона. Ранее в местных соцсетях и Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в помещении цветочного магазина в городе Слободском девушка избила соперницу и облила ее зелёнкой. Кроме того, она разбила окно в магазине и перепачкала пол зеленкой и кровью жертвы-продавщицы. Сцену избиения снимала на телефон подруга нападавшей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сейчас проводится проверка инцидента. "Полицейские установили участников конфликта. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки действиям участников будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240710/kletka-1958713845.html
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происшествия, кировская область, слободской
Происшествия, Кировская область, Слободской
В Кировской области девушка избила сотрудницу цветочного магазина

В Кировской области девушка избила продавщицу и облила ее зеленкой

© Кадр видео из соцсетейДевушка избила и облила зеленкой сотрудницу цветочного магазина в Кировской области. Кадр видео
Девушка избила и облила зеленкой сотрудницу цветочного магазина в Кировской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Девушка избила и облила зеленкой сотрудницу цветочного магазина в Кировской области. Кадр видео
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Полицейские в Кировской области разыскали девушку, которая избила сотрудницу цветочного магазина и облила ее зеленкой якобы из-за молодого человека, сообщило МВД региона.
Ранее в местных соцсетях и Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в помещении цветочного магазина в городе Слободском девушка избила соперницу и облила ее зелёнкой. Кроме того, она разбила окно в магазине и перепачкала пол зеленкой и кровью жертвы-продавщицы. Сцену избиения снимала на телефон подруга нападавшей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сейчас проводится проверка инцидента.
«
"Полицейские установили участников конфликта. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки действиям участников будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.
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