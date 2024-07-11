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Украинские власти утверждают, что в Одесской области работает ПВО - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vzryvy-1959104237.html
Украинские власти утверждают, что в Одесской области работает ПВО
Украинские власти утверждают, что в Одесской области работает ПВО - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские власти утверждают, что в Одесской области работает ПВО
Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук утверждает, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги звучат... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:46
2024-07-11T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук утверждает, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги звучат взрывы, связанные с работой ПВО. Согласно его сообщению, опубликованному в Telegram-канале, Одесская область подверглась ударам, "Одесская область отбивается... Больше угроз на эту минуту нет. Тревога длится до официального отбоя", - написал он. По данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области звучит почти час. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1959075810.html
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в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские власти утверждают, что в Одесской области работает ПВО

Глава ОВА Братчук: в Одесской области прогремели взрывы, связанные с ПВО

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук утверждает, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги звучат взрывы, связанные с работой ПВО.
Согласно его сообщению, опубликованному в Telegram-канале, Одесская область подверглась ударам,
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"Одесская область отбивается... Больше угроз на эту минуту нет. Тревога длится до официального отбоя", - написал он.
По данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области звучит почти час.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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