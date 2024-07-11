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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 11.07.2024 (обновлено: 22:32 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/vzryvy-1959096004.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове
В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания "Страна". РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:25
2024-07-11T22:32
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания "Страна"."Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области", — говорится в публикации.Позднее издание сообщило о повторных взрывах в этом населенном пункте.Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины. В Хмельницкой она звучит до сих пор.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
украина
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украина, хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове

"Страна": в Староконстантинове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания "Страна".
"Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
Позднее издание сообщило о повторных взрывах в этом населенном пункте.
Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины. В Хмельницкой она звучит до сих пор.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХмельницкая областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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