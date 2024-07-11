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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове
В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания "Страна". РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:25
2024-07-11T21:25
2024-07-11T22:32
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания "Страна"."Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области", — говорится в публикации.Позднее издание сообщило о повторных взрывах в этом населенном пункте.Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины. В Хмельницкой она звучит до сих пор.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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украина, хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове
"Страна": в Староконстантинове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги