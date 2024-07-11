https://ria.ru/20240711/vtb-1958880925.html
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое - РИА Новости, 11.07.2024
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:24
2024-07-11T06:24
2024-07-11T06:24
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россия
втб (банк)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ. Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. "А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов.
https://ria.ru/20240711/valyuta-1958872397.html
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экономика, россия, втб (банк)
Экономика, Россия, ВТБ (банк)
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое
Зампред ВТБ: доля кредитов в недружественных валютах упала до восьми процентов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ.
Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности.
"А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов.