https://ria.ru/20240711/vtb-1958880925.html

Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое

Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое - РИА Новости, 11.07.2024

Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое

Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T06:24

2024-07-11T06:24

2024-07-11T06:24

экономика

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ. Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. "А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов.

https://ria.ru/20240711/valyuta-1958872397.html

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экономика, россия, втб (банк)