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Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое - РИА Новости, 11.07.2024
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06:24 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vtb-1958880925.html
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое - РИА Новости, 11.07.2024
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:24
2024-07-11T06:24
экономика
россия
втб (банк)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ. Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. "А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов.
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экономика, россия, втб (банк)
Экономика, Россия, ВТБ (банк)
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое

Зампред ВТБ: доля кредитов в недружественных валютах упала до восьми процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "VTB". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ.
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Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности.
"А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов.
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