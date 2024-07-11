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ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 11.07.2024 (обновлено: 14:50 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/vsu-1958972838.html
ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев
ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев
На Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения ВСУ химического оружия, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:02
2024-07-11T14:50
происшествия
харьковская область
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения ВСУ химического оружия, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев. &quot;Были такие факты непосредственно на Волчанском и Липцевском направлениях. Такие факты зафиксированы. Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет, но что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги, — такая информация была&quot;, — сказал он. В начале недели начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что за время специальной военной операции отмечалось более 400 случаев применения ВСУ нелетальных токсичных химикатов. Большинство из них официально подтвердила аккредитованная лаборатория Минобороны.Кроме того, во время инженерной разведки в одном из сел под Авдеевкой обнаружили лабораторию с химическим оборудованием. Анализ содержимого емкостей, находившихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия. Это позволило предположить, что оборудование использовалось для производства отравляющих веществ — не менее трех килограммов в сутки.О применении украинскими войсками отравляющих веществ рассказывал также беженец из Торецка. А по словам советника главы ДНР Яна Гагина, украинский беспилотник сбросил на него боеприпас с токсичным веществом.
https://ria.ru/20240709/vsu-1958479375.html
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происшествия, харьковская область, виталий ганчев
Происшествия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев

Ганчев: ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения ВСУ химического оружия, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«

"Были такие факты непосредственно на Волчанском и Липцевском направлениях. Такие факты зафиксированы. Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет, но что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги, — такая информация была", — сказал он.

Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО
9 июля, 13:24
В начале недели начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что за время специальной военной операции отмечалось более 400 случаев применения ВСУ нелетальных токсичных химикатов. Большинство из них официально подтвердила аккредитованная лаборатория Минобороны.
Кроме того, во время инженерной разведки в одном из сел под Авдеевкой обнаружили лабораторию с химическим оборудованием. Анализ содержимого емкостей, находившихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия. Это позволило предположить, что оборудование использовалось для производства отравляющих веществ — не менее трех килограммов в сутки.
О применении украинскими войсками отравляющих веществ рассказывал также беженец из Торецка. А по словам советника главы ДНР Яна Гагина, украинский беспилотник сбросил на него боеприпас с токсичным веществом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
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