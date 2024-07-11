https://ria.ru/20240711/vsu-1958972838.html

ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев

ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024

ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев

На Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения ВСУ химического оружия, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:02

2024-07-11T14:02

2024-07-11T14:50

происшествия

харьковская область

виталий ганчев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения ВСУ химического оружия, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Были такие факты непосредственно на Волчанском и Липцевском направлениях. Такие факты зафиксированы. Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет, но что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги, — такая информация была", — сказал он. В начале недели начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что за время специальной военной операции отмечалось более 400 случаев применения ВСУ нелетальных токсичных химикатов. Большинство из них официально подтвердила аккредитованная лаборатория Минобороны.Кроме того, во время инженерной разведки в одном из сел под Авдеевкой обнаружили лабораторию с химическим оборудованием. Анализ содержимого емкостей, находившихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия. Это позволило предположить, что оборудование использовалось для производства отравляющих веществ — не менее трех килограммов в сутки.О применении украинскими войсками отравляющих веществ рассказывал также беженец из Торецка. А по словам советника главы ДНР Яна Гагина, украинский беспилотник сбросил на него боеприпас с токсичным веществом.

https://ria.ru/20240709/vsu-1958479375.html

https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html

харьковская область

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происшествия, харьковская область, виталий ганчев