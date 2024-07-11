https://ria.ru/20240711/vorony-1959089501.html

Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву

Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву

Напряженная обстановка с воронами наблюдается в Москве, агрессивные птицы нападают стаями на кладки яиц других птиц, слетков и маленьких животных, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:17

2024-07-11T20:17

2024-07-11T20:17

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россия

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Напряженная обстановка с воронами наблюдается в Москве, агрессивные птицы нападают стаями на кладки яиц других птиц, слетков и маленьких животных, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин. "С воронами напряженная обстановка. Они агрессивные, социальные, как волки или крысы, нападают стаями, разоряют гнезда других птиц, выедают яйца, пожирают птенцов, расклевывают слетков. На самом деле, хоть они и умные, и очень интересные, но все-таки подлые и крайне вредные", – подчеркнул Мишин. Он отметил, что вороны могут нападать и на других животных, если они маленького размера или ослаблены из-за болезни. Жертвами ворон могут стать другие птицы, мыши, крысы и ослабленные белки. "Если одна ворона подлетела и клюнула, то есть целая стая, которая будет по очереди подлетать и клевать. И в итоге они несчастную жертву добьют... В целом контролировать популяцию ворон необходимо, иначе другие птицы не выживут", – рассказал орнитолог.

https://ria.ru/20240601/ptitsy-1949877540.html

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