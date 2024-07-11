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Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву - РИА Новости, 11.07.2024
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20:17 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vorony-1959089501.html
Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву
Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву - РИА Новости, 11.07.2024
Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву
Напряженная обстановка с воронами наблюдается в Москве, агрессивные птицы нападают стаями на кладки яиц других птиц, слетков и маленьких животных, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:17
2024-07-11T20:17
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Напряженная обстановка с воронами наблюдается в Москве, агрессивные птицы нападают стаями на кладки яиц других птиц, слетков и маленьких животных, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин. "С воронами напряженная обстановка. Они агрессивные, социальные, как волки или крысы, нападают стаями, разоряют гнезда других птиц, выедают яйца, пожирают птенцов, расклевывают слетков. На самом деле, хоть они и умные, и очень интересные, но все-таки подлые и крайне вредные", – подчеркнул Мишин. Он отметил, что вороны могут нападать и на других животных, если они маленького размера или ослаблены из-за болезни. Жертвами ворон могут стать другие птицы, мыши, крысы и ослабленные белки. "Если одна ворона подлетела и клюнула, то есть целая стая, которая будет по очереди подлетать и клевать. И в итоге они несчастную жертву добьют... В целом контролировать популяцию ворон необходимо, иначе другие птицы не выживут", – рассказал орнитолог.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Эксперт рассказал о причинах нашествия агрессивных ворон на Москву

Орнитолог Мишин: в Москве вороны нападают стаями на кладки яиц других птиц

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВорона на набережной в Парке Горького
Ворона на набережной в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ворона на набережной в Парке Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Напряженная обстановка с воронами наблюдается в Москве, агрессивные птицы нападают стаями на кладки яиц других птиц, слетков и маленьких животных, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин.
"С воронами напряженная обстановка. Они агрессивные, социальные, как волки или крысы, нападают стаями, разоряют гнезда других птиц, выедают яйца, пожирают птенцов, расклевывают слетков. На самом деле, хоть они и умные, и очень интересные, но все-таки подлые и крайне вредные", – подчеркнул Мишин.
Он отметил, что вороны могут нападать и на других животных, если они маленького размера или ослаблены из-за болезни. Жертвами ворон могут стать другие птицы, мыши, крысы и ослабленные белки.
"Если одна ворона подлетела и клюнула, то есть целая стая, которая будет по очереди подлетать и клевать. И в итоге они несчастную жертву добьют... В целом контролировать популяцию ворон необходимо, иначе другие птицы не выживут", – рассказал орнитолог.
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