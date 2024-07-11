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"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине
"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.07.2024
"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине
Американские танки Abrams оказались неэффективны на украинском театре военных действий, пишет Business Insider. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:44
2024-07-11T22:44
2024-07-11T22:44
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американские танки Abrams оказались неэффективны на украинском театре военных действий, пишет Business Insider."Abrams не смог вести бои, для которых он был создан, на Украине, где массовые бронетанковые атаки не были возможны, а бои танк на танк — редкость", — говорится в материале.Отмечается, что эта модель танков столкнулась с угрозами на фронте: они оказались уязвимыми перед беспилотниками, противотанковыми средствами и минами. При этом Abrams стали высокоприоритетной целью на передовой, добавляется в публикации.Ранее в среду Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, признал, что полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий.США согласились отправить эти машины на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что они жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор Минобороны России не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.Вскоре после этого западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.
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"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине
Business Insider: танки Abrams не смогли вести бои на Украине