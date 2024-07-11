https://ria.ru/20240711/ukraina-1959095095.html

Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба

Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.07.2024

Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба

Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:14

2024-07-11T21:14

2024-07-11T21:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

дмитрий кулеба

дмитрий песков

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. "Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее", - сказал Кулеба в эфире телеканала CNN. Он отметил, что Киев продолжить работать над достижением скорейшего вступления в НАТО. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, дмитрий песков, владимир зеленский, нато