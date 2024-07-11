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Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:14 11.07.2024 (обновлено: 21:26 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959095095.html
Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба
Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.07.2024
Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба
Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:14
2024-07-11T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
дмитрий кулеба
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. "Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее", - сказал Кулеба в эфире телеканала CNN. Он отметил, что Киев продолжить работать над достижением скорейшего вступления в НАТО. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, дмитрий песков, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет, заявил Кулеба

Кулеба призвал ускорить процесс вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса.
"Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее", - сказал Кулеба в эфире телеканала CNN.
Он отметил, что Киев продолжить работать над достижением скорейшего вступления в НАТО.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияДмитрий КулебаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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