https://ria.ru/20240711/ukraina-1959093870.html

США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене

США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене - РИА Новости, 11.07.2024

США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене

Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:00

2024-07-11T21:00

2024-07-11T21:01

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Соединенные Штаты выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности с начала администрации Байдена", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша