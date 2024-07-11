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США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 11.07.2024 (обновлено: 21:01 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959093870.html
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене - РИА Новости, 11.07.2024
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене
Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Соединенные Штаты выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности с начала администрации Байдена", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Министерство обороны США
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене

Пентагон: США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Соединенные Штаты выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности с начала администрации Байдена", - указано в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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