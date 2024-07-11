https://ria.ru/20240711/ukraina-1959093870.html
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене - РИА Новости, 11.07.2024
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене
Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:00
2024-07-11T21:00
2024-07-11T21:01
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Соединенные Штаты выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности с начала администрации Байдена", - указано в сообщении.
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в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Министерство обороны США
США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене
Пентагон: США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов при Байдене