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На Украине признали неудобную правду о русском языке - РИА Новости, 11.07.2024
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На Украине признали неудобную правду о русском языке
На Украине признали неудобную правду о русском языке - РИА Новости, 11.07.2024
На Украине признали неудобную правду о русском языке
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:24
2024-07-11T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
одесская область
тарас креминь
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на государственном, при этом высказал недовольство тем, что уровень владения украинским языком недостаточный. По словам Креминя, власти провели исследование на предмет использования государственного языка в образовательном процессе в школах, расположенных в частности в городах и областных центрах, которые исторически были двуязычными. По его мнению, результаты показали, что необходимо усилить контроль за соблюдением использования государственного языка. "В сфере образования... есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. Это - сферы интернета и обслуживания. Ребенок, за пределами школы, пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?" - написал Креминь на своей странице Facebook*.По его мнению, кроме прочего необходимо усилить контроль за употреблением госязыка на всех уровнях образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. Кроме того, выразил убежденность, что необходимо привлекать граждан к "фиксации нарушений языкового законодательства" и оповещению соответствующие органы власти о нарушениях. В опубликованных результатах мониторинга, участие в котором приняли 7031 школьник из 121 образовательных заведений, говорится, что русский язык неизменно остается распространенным в повседневном общении на территории Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей. В частности, там каждый третий школьник общается чаще на русском, чем на украинском. Согласно исследованию, за пределами школы пятая часть детей общается на двух языках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240619/odessa-1953964344.html
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в мире, украина, россия, одесская область, тарас креминь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесская область, Тарас Креминь
На Украине признали неудобную правду о русском языке

Омбудсмен: украинские школьники говорят на русском так же, как на украинском

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на государственном, при этом высказал недовольство тем, что уровень владения украинским языком недостаточный.
По словам Креминя, власти провели исследование на предмет использования государственного языка в образовательном процессе в школах, расположенных в частности в городах и областных центрах, которые исторически были двуязычными. По его мнению, результаты показали, что необходимо усилить контроль за соблюдением использования государственного языка.
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"В сфере образования... есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. Это - сферы интернета и обслуживания. Ребенок, за пределами школы, пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?" - написал Креминь на своей странице Facebook*.
По его мнению, кроме прочего необходимо усилить контроль за употреблением госязыка на всех уровнях образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. Кроме того, выразил убежденность, что необходимо привлекать граждан к "фиксации нарушений языкового законодательства" и оповещению соответствующие органы власти о нарушениях.
В опубликованных результатах мониторинга, участие в котором приняли 7031 школьник из 121 образовательных заведений, говорится, что русский язык неизменно остается распространенным в повседневном общении на территории Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей. В частности, там каждый третий школьник общается чаще на русском, чем на украинском. Согласно исследованию, за пределами школы пятая часть детей общается на двух языках.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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