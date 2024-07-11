https://ria.ru/20240711/ukraina-1959089868.html

На Украине признали неудобную правду о русском языке

На Украине признали неудобную правду о русском языке - РИА Новости, 11.07.2024

На Украине признали неудобную правду о русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:24

2024-07-11T20:24

2024-07-11T20:24

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на государственном, при этом высказал недовольство тем, что уровень владения украинским языком недостаточный. По словам Креминя, власти провели исследование на предмет использования государственного языка в образовательном процессе в школах, расположенных в частности в городах и областных центрах, которые исторически были двуязычными. По его мнению, результаты показали, что необходимо усилить контроль за соблюдением использования государственного языка. "В сфере образования... есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. Это - сферы интернета и обслуживания. Ребенок, за пределами школы, пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?" - написал Креминь на своей странице Facebook*.По его мнению, кроме прочего необходимо усилить контроль за употреблением госязыка на всех уровнях образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. Кроме того, выразил убежденность, что необходимо привлекать граждан к "фиксации нарушений языкового законодательства" и оповещению соответствующие органы власти о нарушениях. В опубликованных результатах мониторинга, участие в котором приняли 7031 школьник из 121 образовательных заведений, говорится, что русский язык неизменно остается распространенным в повседневном общении на территории Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей. В частности, там каждый третий школьник общается чаще на русском, чем на украинском. Согласно исследованию, за пределами школы пятая часть детей общается на двух языках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240619/odessa-1953964344.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

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