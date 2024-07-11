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"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html
"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации
"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации - РИА Новости, 11.07.2024
"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации
Российские войска могут наносить удары по любым целям ВСУ из-за истощения украинского ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:42
2024-07-11T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска могут наносить удары по любым целям ВСУ из-за истощения украинского ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Теперь русские могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам", — отметил он.По словам эксперта, системы Patriot, вероятно, оказались неэффективны из-за истощения запасов ракет для них у ВСУ. Меркурис также не исключает, что это может быть вызвано тем, что часть из них российская армия вывела из строя."Уже больше года русские могут запускать все больше и больше ракет по Украине, и все больше и больше этих ракет пробиваются", — резюмировал он.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что вооруженные силы нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, поразив все назначенные цели. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
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в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации

Меркурис: ВС России могут наносить удары по всей Украине из-за истощения ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска могут наносить удары по любым целям ВСУ из-за истощения украинского ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Теперь русские могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам", — отметил он.
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По словам эксперта, системы Patriot, вероятно, оказались неэффективны из-за истощения запасов ракет для них у ВСУ. Меркурис также не исключает, что это может быть вызвано тем, что часть из них российская армия вывела из строя.
"Уже больше года русские могут запускать все больше и больше ракет по Украине, и все больше и больше этих ракет пробиваются", — резюмировал он.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что вооруженные силы нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, поразив все назначенные цели. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям
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