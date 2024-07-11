https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html

"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации

"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации - РИА Новости, 11.07.2024

"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации

Российские войска могут наносить удары по любым целям ВСУ из-за истощения украинского ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:42

2024-07-11T17:42

2024-07-11T17:42

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска могут наносить удары по любым целям ВСУ из-за истощения украинского ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Теперь русские могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам", — отметил он.По словам эксперта, системы Patriot, вероятно, оказались неэффективны из-за истощения запасов ракет для них у ВСУ. Меркурис также не исключает, что это может быть вызвано тем, что часть из них российская армия вывела из строя."Уже больше года русские могут запускать все больше и больше ракет по Украине, и все больше и больше этих ракет пробиваются", — резюмировал он.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что вооруженные силы нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, поразив все назначенные цели. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

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в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины