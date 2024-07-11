https://ria.ru/20240711/ukraina-1959002250.html

"Стремительно ухудшается". На Западе забили тревогу из-за ситуации с ВСУ

"Стремительно ухудшается". На Западе забили тревогу из-за ситуации с ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024

"Стремительно ухудшается". На Западе забили тревогу из-за ситуации с ВСУ

Положение ВСУ стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTub-канала Judging РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:21

2024-07-11T15:21

2024-07-11T15:33

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Положение ВСУ стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTub-канала Judging Freedom. "Ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она все стремительнее...", — сказал он.По его словам, российские военные атакуют по всей линии фронта. Такая ситуация требует ответа от Украины, но у ВСУ нет для этого возможностей, считает Джонсон. "И проблема вот в чем: предположим, они (ВСУ - Прим.ред) даже смогут призвать или заставить людей пойти в армию, а где же проводить их подготовку? На Украине нет ни одной защищенной военной базы, где можно было бы разместить большую группу новобранцев, чтобы они могли ходить строем и спать в казарме ночью, не беспокоясь о том, что их поразят ударом ракеты..." — сказал он. В Минобороны России заявили, что совокупные потери ВСУ за прошлую неделю превысили 13,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20240711/makron-1958926550.html

https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина