"Стремительно ухудшается". На Западе забили тревогу из-за ситуации с ВСУ
Джонсон: положение ВСУ стремительно ухудшается из-за стратегии России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Положение ВСУ стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTub-канала Judging Freedom.
"Ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она все стремительнее...", — сказал он.
"Ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она все стремительнее...", — сказал он.
По его словам, российские военные атакуют по всей линии фронта. Такая ситуация требует ответа от Украины, но у ВСУ нет для этого возможностей, считает Джонсон.
"И проблема вот в чем: предположим, они (ВСУ - Прим.ред) даже смогут призвать или заставить людей пойти в армию, а где же проводить их подготовку? На Украине нет ни одной защищенной военной базы, где можно было бы разместить большую группу новобранцев, чтобы они могли ходить строем и спать в казарме ночью, не беспокоясь о том, что их поразят ударом ракеты..." — сказал он.
В Минобороны России заявили, что совокупные потери ВСУ за прошлую неделю превысили 13,5 тысячи человек.
"И проблема вот в чем: предположим, они (ВСУ - Прим.ред) даже смогут призвать или заставить людей пойти в армию, а где же проводить их подготовку? На Украине нет ни одной защищенной военной базы, где можно было бы разместить большую группу новобранцев, чтобы они могли ходить строем и спать в казарме ночью, не беспокоясь о том, что их поразят ударом ракеты..." — сказал он.
В Минобороны России заявили, что совокупные потери ВСУ за прошлую неделю превысили 13,5 тысячи человек.