Швеция присоединилась к коалиции по поставкам беспилотников Украине
Минобороны Швеции сообщило о присоединении к коалиции с 11 странами
Сгоревшая военная техника на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Швеция присоединились к международной коалиции по поставкам Украине беспилотников, сообщает шведское министерство обороны.
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"Швеция присоединяется к коалиции с 11 странами, которые благодаря совместным закупкам будут поддерживать ВС Украины беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте правительства.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал соответствующее соглашение в среду в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Согласно сообщению ведомства, в коалицию также входят Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Великобритания.
В мае 2024 года замглавы британского министерства обороны Лео Докерти заявил, что в рамках возглавляемой Великобританией и Латвией коалиции по обеспечению Киева дронами первые аппараты будут доставлены на Украину "очень скоро". В марте премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что коалиция намерена в течение года поставить Киеву миллион беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.