https://ria.ru/20240711/ukraina-1958962991.html

В США забили тревогу из-за ударов российских военных

В США забили тревогу из-за ударов российских военных - РИА Новости, 11.07.2024

В США забили тревогу из-за ударов российских военных

Российские войска находят слабые места в украинской ПВО и массово уничтожают авиацию противника, пишет Forbes. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:39

2024-07-11T13:39

2024-07-11T13:39

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские войска находят слабые места в украинской ПВО и массово уничтожают авиацию противника, пишет Forbes."Пользуясь брешами в украинской противовоздушной обороне, российская армия стала чаще запускать беспилотники над украинскими аэродромами и наносить по ним удары ракетами "Искандер", — уточняет издание.Так, за время конфликта украинские ВВС потеряли по меньшей мере 28 истребителей МиГ-29 из 50. По этой причине Украине больше нуждается в ПВО, нежели в новых самолетах, заключается в материале.Ранее бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958778623.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, миг-29