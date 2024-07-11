https://ria.ru/20240711/ukraina-1958962991.html
В США забили тревогу из-за ударов российских военных
В США забили тревогу из-за ударов российских военных - РИА Новости, 11.07.2024
В США забили тревогу из-за ударов российских военных
Российские войска находят слабые места в украинской ПВО и массово уничтожают авиацию противника, пишет Forbes. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:39
2024-07-11T13:39
2024-07-11T13:39
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские войска находят слабые места в украинской ПВО и массово уничтожают авиацию противника, пишет Forbes."Пользуясь брешами в украинской противовоздушной обороне, российская армия стала чаще запускать беспилотники над украинскими аэродромами и наносить по ним удары ракетами "Искандер", — уточняет издание.Так, за время конфликта украинские ВВС потеряли по меньшей мере 28 истребителей МиГ-29 из 50. По этой причине Украине больше нуждается в ПВО, нежели в новых самолетах, заключается в материале.Ранее бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958778623.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, миг-29
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
В США забили тревогу из-за ударов российских военных
Forbes: ВС России используют бреши в ПВО Украины и уничтожают ее самолеты
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости.
Российские войска находят слабые места в украинской ПВО и массово уничтожают авиацию противника, пишет Forbes
.
"Пользуясь брешами в украинской противовоздушной обороне, российская армия стала чаще запускать беспилотники над украинскими аэродромами и наносить по ним удары ракетами "Искандер", — уточняет издание.
Так, за время конфликта украинские ВВС потеряли по меньшей мере 28 истребителей МиГ-29 из 50. По этой причине Украине больше нуждается в ПВО, нежели в новых самолетах, заключается в материале.
Ранее бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО.