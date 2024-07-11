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Киев раскрыл, куда потратит прибыль от украденных российских активов - РИА Новости, 11.07.2024
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12:48 11.07.2024 (обновлено: 12:51 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958946947.html
Киев раскрыл, куда потратит прибыль от украденных российских активов
Киев раскрыл, куда потратит прибыль от украденных российских активов - РИА Новости, 11.07.2024
Киев раскрыл, куда потратит прибыль от украденных российских активов
Киев намерен направить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ, заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с главой евродипломатии... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:48
2024-07-11T12:51
россия
киев
украина
рустем умеров
жозеп боррель
сергей лавров
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Киев намерен направить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ, заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Его слова приводит Страна.ua."Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей", — утверждает он.Издание пишет, что общая сумма, которую Киев будет ежегодно получать, составит около трех миллиардов евро. Первый транш в размере полутора миллиардов поступит уже в начале августа.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958898985.html
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россия, киев, украина, рустем умеров, жозеп боррель, сергей лавров, вооруженные силы украины, евросоюз
Россия, Киев, Украина, Рустем Умеров, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Киев раскрыл, куда потратит прибыль от украденных российских активов

Умеров рассказал, на что Киев потратит доход с замороженных активов России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Киев намерен направить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ, заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Его слова приводит Страна.ua.
"Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей", — утверждает он.
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Издание пишет, что общая сумма, которую Киев будет ежегодно получать, составит около трех миллиардов евро. Первый транш в размере полутора миллиардов поступит уже в начале августа.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияКиевУкраинаРустем УмеровЖозеп БоррельСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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