https://ria.ru/20240711/ukraina-1958898985.html

"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление

"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление - РИА Новости, 11.07.2024

"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление

Некоторые образцы западных ПВО, поставленных ВСУ, вышли из строя из-за проблем с их обслуживанием на Украине, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:39

2024-07-11T09:39

2024-07-11T21:40

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Некоторые образцы западных ПВО, поставленных ВСУ, вышли из строя из-за проблем с их обслуживанием на Украине, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале."Ситуация с ремонтами ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны", — написала она.Безуглая добавила, что для ремонта одной машины снимаются детали с другой, что сокращает их численность и снижает эффективность. Такая техника перестает работать в течение одного-двух месяцев, в результате чего к концу года Украина рискует потерять абсолютное большинство систем ПВО, добавила она.Ранее бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО.

https://ria.ru/20240710/svo-1958753360.html

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины