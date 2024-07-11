https://ria.ru/20240711/ukraina-1958887666.html

Внешняя разведка рассекретила документ о дерзком плане Франции по Украине

Внешняя разведка рассекретила документ о дерзком плане Франции по Украине - РИА Новости, 11.07.2024

Внешняя разведка рассекретила документ о дерзком плане Франции по Украине

Служба внешней разведки России рассекретила донесение резидента о подготовке в марте этого года отправки на Украину французского воинского контингента,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:45

2024-07-11T08:45

2024-07-11T11:48

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Служба внешней разведки России рассекретила донесение резидента о подготовке в марте этого года отправки на Украину французского воинского контингента, шифрограмма опубликована в журнале "Разведчик"."Во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском ТВД (театре военных действий — прим. ред.). Отмечается, что только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января с. г. погибли "десятки граждан Франции", а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте".Резидент под псевдонимом "Феликс" добавляет, что численность потерь превысила психологически значимый порог и не разглашается, чтобы избежать волнений в обществе. Более того, данные держатся в тайне, чтобы избежать недовольства французских офицеров среднего звена."Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века", — говорится в публикации.Тем не менее, подытожил разведчик, французский контингент численностью около двух тысяч человек все же продолжают готовить для отправки на украинский фронт. Париж опасается, что такое большое воинское подразделение не удастся незаметно перебросить на фронт и военные сразу станут приоритетной мишенью для ВС России, заключалось в шифрограмме.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта.Читайте в Дзен: "Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России. Помогут только радикальные мерыОни уже мертвы или ранены. Стало известно, что устроили бригады ВСУ на передовой. Киев это не одобрил

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955161954.html

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, мария захарова